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Москва, 16.08.2018

Украинские военные сообщают о захвате части территории Донбасса

«Expert Online» 2018

Командующий операцией объединённых сил Сергей Наев заявил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 15 квадратных километров в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Наев отметил, что военные планируют как можно дальше отодвинуть свои позиции от населенных пунктов. Ранее об усилении интенсивности обстрелов со стороны силовиков Украины на мариупольском направлении заявил руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсон.

Отмечается, что действия украинских силовиков идут вразрез с Минскими соглашениями, на что неоднократно обращали внимание в Москве. Так, Владимир Путин называл  Минские соглашения «безальтернативной основой урегулирования кризиса».

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