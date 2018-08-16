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Москва, 16.08.2018

В Германии объяснили, почему санкции против России «неэффективны»

«Expert Online» 2018

Экономическими санкциями США достигают противоположного от желаемого эффекта в долгосрочной перспективе, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Автор статьи Мориц Кох напоминает, что только за первый год президентства Дональда Трампа США ввели ограничительные меры против более чем 700 человек, правительственных организаций и компаний.

«Санкции для Трампа – своеобразные крылатые ракеты времен холодной войны», - пишет издание.

В результате санкций такие страны, как Россия, Венесуэла и Иран потеряли доступ к американскому рынку и капиталу, а США продолжают пользоваться  доминирующим положением национальной валюты, считает автор.

Однако в ближайшей перспективе санкции не достигнут поставленной цели и не будут иметь эффекта, а в долгосрочной перспективе и вовсе приведут к противоположному результату, пишет Мориц.

Так, правительства Ирана и Турции от подобных конфликтов с администрацией Трампа только набирает популярность среди населения, схожая ситуация складывается в России и Венесуэле.

Как пишет издание, санкции, призванные повлиять на руководство отдельных стран, заставляют правительства этих государств еще упорнее отстаивать свой текущий курс. В подобной ситуации для противников США трудно найти более удобного соперника, чем Трамп.

Автор статьи считатет, что Трампа ввел в заблуждение его мнимый успех в Северной Корее. «Невероятное давление»,  как подчеркивает Трамп, побудило «тирана Ким Чен Ына» отказаться от программы по разработке ядерного оружия. На самом деле Трамп проиграл, «Ким обвел его вокруг пальца», а Северная Корея не сделала ни одной значительной уступки США, резюмирует автор.

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