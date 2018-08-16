В Казани передали на испытания модернизированный ракетоносец ТУ-22М3М

16 августа на площадке Казанского авиастроительного завода прошла торжественная церемония выкатки – передачи на наземные и лётные испытания – глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители ВКС РФ, Минпромторга и Объединённой авиастроительной корпорации, передаёт РИА Новости о ссылкой на пресс-службу ПАО «Туполев».

Отмечается, что в рамках глубокой модернизации на самолёте Ту-22М3М установлено новое современное бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система. Кроме того, значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М.

Ожидается, что первый полёт нового воздушного судна состоится до конца сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что стало известно, каким будет модернизированный строевой сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3.

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Ту-22М3 – дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

Принят на вооружение в 1989 году, после чего стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации. В настоящее время выпущено 268 лётных машин данной модификации.

Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.