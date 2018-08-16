В Кремле заявили о работе над встречей глав России, Турции и Ирана

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – заявил, что возможность проведения встречи российского лидера Владимира Путина с руководителями Турции и Ирана в начале сентября прорабатывается.

По его словам, уже есть соответствующие наметки, передаёт РИА Новости.

«После того как будет по дипломатическим каналам окончательно согласован график трех президентов, мы сообщим об этом дополнительно», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос есть ли в планах у Путина визит в Турцию в начале сентября.

Между тем, он подчеркнул, что встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии на повестке дня пока не стоит.

Напомним, ещё в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. По его словам, в ходе этого саммита будет поднят сирийский вопрос, также рассмотрены другие региональные проблемы.