В Крыму рассказали о скором открытии паромного сообщения с Турцией. Руководство госпредприятия «Крымские морские порты» уже провело переговоры на эту тему с судовладельцами. Отмечается, что список портов появится позднее. Информацию сообщил на своей странице в Facebook гендиректор предприятия Алексей Волков.

«Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция. К участию в совещании были приглашены контрольные органы», – сообщает он.

Глава «Крымских портов» уверен, что проект будет успешен на фоне «потепления» турецко-российских отношений.

Также Волков отмечает, что порты Крыма имеют преимущества перед аналогичной инфраструктурой Новороссийска в плане загруженности портов и сложности оформления грузов.

Как отмечается, номенклатура грузов, которые будут перевозится паромами, уже согласована. «Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждём решения партнёров и подписания договора», – резюмировал Волков.