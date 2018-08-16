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Москва, 17.08.2018

Виды и особенности нашивок на военную форму

«Expert Online» 2018

Нашивки, используемые в обмундировании военнослужащих, строго регламентированы российским законодательством и в частности приказом № 300, который был подписан министром обороны летом 2015 г.

По этим знакам можно определить принадлежность военного к определенному подразделению, армии или государственной службе.

Расположение шевронов на обмундировании также имеет очень большое значение и подчинено строгим правилам. Так, например, на левом рукаве крепится символика места службы. На правом – располагается информация, свидетельствующая о прохождении службы в конкретном формировании, у военных представителей зарубежных стран дополнительно указывается еще и принадлежность к определенному государству.

Особенности военных шевронов

В первую очередь, хотелось бы отметить, что шевроном в Российской Армии принято называть нарукавные или нагрудные знаки. Но на самом деле это определение применимо лишь к угольной нашивке, несущей информацию о звании военного. Сегодня ее можно встретить только у тех, кто проходит службу по контракту.

Изготовление именных нашивок на военную форму регламентируется последними изменениями. Нашивки, как правило имеют форму щита, который визуально разделен на две части: в верхней находится флаг РФ, в нижней – эмблема Вооруженных сил или же рода войск. Главное отличие от прежнего варианта заключается в форме. Ранее нашивка в зависимости от типа подразделения изготавливалась в виде тюльпана, круга, щита или квадрата, сегодня же все шевроны исключительно прямоугольные.

Согласно приказу министра обороны РФ № 300, форма всех военных формирований подверглась изменениям. Так, например, шевроны на обмундировании офисных служащих теперь располагаются следующим образом:

  • на нагрудном кармане, размещенном слева, указана фамилия военнослужащего, на левом кармане – нашивка «Вооруженные силы России»;
  • над правым нагрудным карманом расположена информация об окончании определенного учебного заведения, над левым – планка для наград;
  • на правом рукаве должна быть нашивка подтверждающая принадлежность определенному ведомству, на левом указывается место службы.

На полевой форме и обмундировании гражданских служащих шевроны располагаются тем же образом, что и у офисных военнослужащих. Но цвет полевые нашивки теперь имеют защитный, а рисунок на них вышит однотонный. Если же форма используется повседневно, то рисунок делается цветным. Отличие шевронов, предназначенных для гражданских служащих от тех, что носят офисные военные, заключается в цвете шитья. Оно делается не золотом, а серебром.

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