Выдержит ли Турция натиск Запада

Экономисты предрекают Анкаре серьезнейший долговой кризис. Страна находится в беспрецедентной для себя ситуации, поиск выхода из которой равносилен поиску альтернативы западному экономическому порядку.

Пастора на пастора

Потерявшая 40% с начала года, 13 августа турецкая лира достигла исторического минимума по отношению к американской валюте. «Своим экономическим ростом Турция обязана низким процентным ставкам и иностранному капиталу. Эти ставки позволили турецким компаниям брать дешевые кредиты для финансирования своих проектов, — поясняет издание The Atlantic. — Однако сейчас корпоративный долг достиг 70% ВВП, и это один из самых высоких показателей среди развитых экономик. Причем большинство этих заимствований делались в иностранных валютах, а не в лирах».

Экономисты уже предрекают Анкаре серьезнейший долговой кризис, и, как верно отметил бывший посол США в Турции Роберт Пирсон, защитить валюту флагом у Эрдогана не получится. Вряд ли турки будут настолько патриотичными, что последуют призыву президента и пойдут менять «золото и доллары, которые они хранят под подушками» на лиры.

Формальной причиной нынешнего витка обострения стало дело пастора Эндрю Брансона – американского гражданина, которого Турция задержала по обвинению в шпионаже и связах с террористическими движениями курдов и гюленистов. Пикантность ситуации в том, что турки обвиняют США в участии в подготовке госпереворота, попытка которого состоялась летом 2016 года. В октябре 2016 года Эндрю Брансона был арестован, а 25 июля 2018 года помещен под домашний арест.

Естественно, США потребовали пастора полностью отпустить и позволить выехать за рубеж, а Эрдоган отказал. И не только потому, что он намерен наказать всех причастных к госперевороту. По словам Роберта Пирсона, Эрдоган намеренно «берет в заложники американцев и европейцев», для того, чтобы принудить США выдать Анкаре Фетхуллу Гюлена – проживающего в Пенсильвании влиятельнейшего турецкого проповедника, который на сегодняшний день является злейшим врагом Эрдогана. Собственно, турецкий президент и не скрывал своей готовности совершить обмен. «У вас же тоже находится пастор, -—говорил он американцам о Гюлене. — Отдайте его нам, и я поработаю с нашей юстицией на предмет возврата вам вашего».

Однако вместо возвращения Гюлена Вашингтон 1 августа ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции. И на этом американцы не успокоились, решив наказать Турцию не только политически. Наказание состоялось и в оборонной сфере – США не только решили не продавать Турции новые самолеты F-35, но и даже отказались поставлять уже оплаченные Анкарой несколько самолетов.

Нехорошие отношения

Самое же серьезное наказание состоялось в экономике. 10 августа Трамп удвоил таможенную пошлину на импортируемую США турецкую сталь (до 50%) и алюминий (до 20%). Собственно, сам американский президент и не скрывал политическую подоплеку этой акции, связывая их с тем, что «наши отношения с Турцией сейчас нехорошие». С высокой долей вероятности можно предположить, что экономическая война Вашингтона против Анкары будет продолжена – и не только потому, что вице-президент США Майк Пенс обещал давить вплоть до освобождения Брансона. Достаточно иных поводов – взять хотя бы санкции против Ирана, которые вводит Америка. Они запрещают сотрудничество с иранскими компаниями не только американским, но и любым другим иностранным юрлицам – а турецкие фирмы, как известно, имеют очень большие виды на иранский рынок.

Да, Турция отвечает экономикой на экономику. В частности, турки уже повысили импортные пошлины на ряд американских товаров, включая удвоение ставок на табак (до 60%), автомобили (до 120%) и алкоголь (до 140%). Кроме того, Эрдоган призвал к бойкоту американской электроники. Он делает ставку на турецкий патриотизм и национализм, говоря, что страна находится в осаде – как в вопросах экономики, так и «в других областях».

Однако проблема в том, что объявленная Вашингтоном Анкаре торговая война уже послужила катализатором экономического кризиса в Турции.

За суверенитет

Турецкие власти, конечно, понимают серьезность ситуации. И потому сочетают патриотическое махание флага Эрдоганом с куда менее радикальной позицией турецких министров, которые (естественно, по поручению президента) не набирают на кризисе политический рейтинг среди турецких националистов, а выступают с менее радикальных позиций и призывают США решать вопросы путем диалога. Собственно, этот диалог уже идет – например, на недавно состоявшейся встрече помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и посла Турции в Вашингтоне Сердара Кылыча (в Белом Доме отдельно отметили, что встреча состоялась по инициативе турецкой стороны). Однако достичь компромисса будет ой как непросто. Прежде всего, по причине глубины самого конфликта, который совсем не о пасторе и даже не о демократии.

Эрдоган, конечно, далеко не ангел, и грехов за ним немало. Он несет значительную долю ответственности за поддержание пламени сирийской гражданской войны, в которой уже сгорели сотни тысяч человек и пострадали миллионы. Он несет значительную долю ответственности за волну репрессий внутри самой Турции, а также за трансформацию страны из парламентской республики в неосултанат – суперпрезидентское государство – который (как покажет всем сомневающимся недалекое будущее) будет куда более нестабильным и агрессивным образованием. Особенно после ухода Эрдогана. Наконец, именно он несет часть ответственности часть убитых в Сирии российских военных (пусть даже приказ о ликвидации российского Су-24 в ноябре 2015 года отдавал не Эрдоган, но он активно вооружал боевиков на севере Сирии и обеспечивал им политическое прикрытие).

Однако дело в том, что прессуют его американцы отнюдь не за эти грехи. А за стремление Эрдогана к суверенитету. Турция, столь удачно расположенная в географическом положении страна, Вашингтону нужна послушной. Для того, чтобы через нее проецировать американскую мощь на Ближний Восток тогда, когда хотят американцы, дестабилизировать как ЕС, так и южные регионы России тогда, когда американцы посчитают это нужным. Чтобы вытеснять Россию с Кавказа, а их Средней Азии – Россию и Китай в тех аспектах, которые нужны американцам. Эрдоган же отказывался играть под американскую дудку, предпочитая действовать в своих интересах. Где-то они совпадали с вашингтонскими, а где-то им противоречили.

«Сегодня практически нереалистичная дорожная карта по установлению продуктивных отношений с Вашингтоном выглядит следующим образом, — пишет бывший председатель комитета по международным делам турецкого парламента Таха Озхан в издании Middle East Eye. — Сначала нужно удовлетворить Трампа, не разозлив при этом Конгресс, или наоборот. Затем, убедиться в том, что американские медиа, для которых противостояние Трампу стало одержимостью, не повернутся против Вас. На сегодняшний день эту карту смог реализовать лишь израильский премьер Беньямин Нетаньяху».

Кемалистская Турция, как кстати и Израиль или, с другой стороны. Саудовская Аравия всегда развивалась в орбите экономической политики Запада. Пока что эти традиционные связи испытали только незначительное натяжение. Об «иранизации» ситуации в отношении страны — члена НАТО, которая формально продолжает стремиться в ЕС, говорить очень рано. Но и экономический кризис, пока неглубокий, но острый, налицо, и вызван он вполне определенными причинами. Во многих отношениях турецкий кейс представляет очень значительный интерес.

Как будет вести себя правительство страны, половина которого так или иначе отвечает за экономику? Какие меры, помимо обращения к патриотизму, предпримет его глава, он же президент страны? Со своей стороны, какую позицию займут в отношении Турции международные финансовые организации, а также инвесторы? Наконец, смогут ли чем-то проявить себя в плане реальной поддержки те центры силы, которые сейчас стараются сформировать альтернативный западному экономический порядок? Все это, как минимум, по-настоящему любопытно, причем из России подобное любопытство неэтичным не выглядит, нам и самим нелегко.