Америка начала применять Третью компенсационную стратегию

Новый оборонный бюджет США является беспрецедентно высоким и следует новым установкам с элементами постмодернистского безумия

Новый пик

Одним из первых решений в области обороны, который принял президент Дональд Трамп после подписания военного бюджета на этой неделе, стала отмена принятой еще при Бараке Обаме Presidential Policy Directive 20, или PPD-20. Эта директива, вступившая в силу в 2012 году, касалась организации хакерских атак враждебных Соединенным Штатам государств и структур. Подозрения в том, что такого рода атаки американцы проводят, высказывались, например, иранцами. PPD-20 весьма осложняла работу хакерам Дяди Сэма, так как согласно ей такого рода операции должны были проходить предварительную процедуру согласований в нескольких ведомствах.

Безусловно, видимая причина отмены директивы кроется в ворохе политических проблем самого Трампа. Когда тебя обвиняют, как минимум, в потворстве всемогущим русским хакерам, якобы, способным чуть ли не выигрывать выборы за американских президентов, велик соблазн ответить на обвинения чем-нибудь радикальным и эффектным.

Однако упрощение процедуры объявления кибервойны – это еще и действие, вполне соответствующее новым веяниям в оборонной политике США. Военный бюджет на следующий финансовый год более чем впечатляющий м рекордный — 716 млрд долларов.

Интересно проследить динамику американских военных расходов. В 2006 году Пентагону было выделено 527 млрд долл., затем последовал мощный рост (на фоне «количественного смягчения» после 2008 года) до 711 млрд долларов в 2011 году. Это был пик, далее военный бюджет плавно снижался и в 2015-2017 годах колебался в районе 600 млрд долларов. Но при Трампе он скакнул до 692 млрд долларов на 2018 финансовый год (данные SIPRI и РИА Новости). И вот, новый рекорд.

Возможно, если пересчитывать с учетом инфляции, что принялись делать аналитики, нынешний оборонный бюджет США не покажется беспрецедентным, но фактически он именно таков. Если же приплюсовать сюда военные бюджеты союзников Америки по НАТО, выйдет и вовсе около одного триллиона долларов.

Военные расходы выросли по всем статьям. Существенно увеличится и численность личного состава, и расходы на денежное довольствие, на закупки вооружения и военной техники. Фавориты бюджета – ведущие рода войск: ВМС и ВВС. А так же новые перспективные технологии и новинка для американской армии – космические войска.

Только на закупки вооружений и военной техники (примерно 144 млрд долл.) американцы потратят в несколько раз больше, чем Россия – на оборону вообще (размер оборонного бюджета на этот год 46 млрд долл.). Даже и Китай, с его двухсотмиллиардным бюджетом Америке не конкурент. Правильнее будет говорить, что Трамп решил придерживаться положений так называемой Третьей компенсационной стратегии – группы идей, касающихся национальной обороны, изложенных еще в 2014 году тогдашним министром обороны Чаком Хейгелом.

Третья и последняя

Суть этой стратегии в том, что США должны добиться абсолютного превосходства над всеми потенциальными противниками Америки вместе взятыми – по вооружениям, военным технологиям, а так же готовности и способности давать ответ, в том числе, на киберугрозы. То есть, цель поставлена будто из плохого фильма про суперзлодея: быть сильнее всех в мире если не на века, то очень надолго. Обама эту амбициозную цель хоть и не игнорировал, но явно не почитал за главную. А вот Трамп энергично взялся за дело.

Любопытна, кстати, судьба предыдущих компенсационных стратегий. Первая, принятая в начале Холодной войны, базировалась на идее обойти Варшавский блок там, где он был, как казалось, наиболее слаб – по ядерному оружию. Вторая, принятая после Вьетнамской войны, предусматривала достижение качественного преимущества над армиями коммунистических стран – по высокотехнологическому оружию, которое должно было компенсировать сравнительно низкую численность американской армии. В целом, обе задачи можно признать выполненными. В пятидесятых-шестидесятых американские войска могли похвастать куда более внушительными арсеналами, чем советские. А поединок по высокотехнологичным вооружениям с Советами американцы, как известно, выиграли – в виду исчезновения соперника.

Однако Третья компенсационная стратегия явно не обречена на успех. Случаи «общемирового» доминирования в прошлом, известные с древних времен до периодов последовательного усиления ряда государств Европы, были в действительности, с точки зрения глобальной современности, локальными. И попытки выйти за определенные границы, что Древней Греции, что империй — Рима, наполеоновской Франции, дважды в XX веке — Германии оканчивались откатами назад и поражениями. Неучет такого опыта, вообще говоря, особенность переломных эпох с их культурными кризисами. Но, по крайней мере, отодвигать все дальше верхнюю границу военного бюджета у американцев пока что действительно есть. И в этот период происходящее в США – повод для других стран призадуматься, как обеспечить свою безопасность в новой реальности, где есть монстр военных расходов, которого в обозримом будущем даже теоретически сложно догнать.