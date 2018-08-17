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Культура
Москва, 17.08.2018

БЕРЛИНЕР АНСАМБЛЬ, БДТ И АНТОН АДАСИНСКИЙ НА ФЕСТИВАЛЕ SOLO 2018

«Expert Online» 2018
  • БЕРЛИНЕР АНСАМБЛЬ, БДТ И АНТОН АДАСИНСКИЙ НА ФЕСТИВАЛЕ SOLO 2018

Моноспектакль по Библии от звезды итальянской сцены Роберто Латини, страсти по Достоевскому из БДТ Товстоногова, легендарный немецкий театр Берлинер ансамбль, клоунада и кич от выдающегося ученика Полунина Антона Адасинского и пробирающая до мурашек история американского маньяка от Василия Буткевича. Каким обещает стать одиннадцатый по счету Московский международный фестиваль моноспектаклей Solo.

С 1 по 11 октября 2018 года в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» пройдет одно из самых концептуальных театральных событий этой осени - фестиваль моноспектаклей «SOLO». Лучшие работы в жанре моноспектакля покажут театры из Франции, Германии, Италии и Люксембурга, а российскую программу представят коллективы из Екатеринбурга, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.

В нынешнем году афиша фестиваля Solo в равной степени поделена между крупнейшими европейскими театрами и самыми яркими представителями авангардной театральной молодежи.

Фестиваль начнется с громкого события – моноспектакля «Жестяной барабан» самого известного немецкого театра Берлинер ансамбль – театра, получившего мировое признание благодаря своему создателю Бертольду Брехту. Еще одно выдающееся событие фестиваля – Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова (всем известный БДТ) со спектаклем «Кроткая» народного артиста России и Украины Валерия Ивченко. Неожиданным и эксцентричным ходом фестиваля обещает стать приезд в Москву Антона Адасинского - актера, режиссера, хореографа, одного из самых выдающихся учеников Вячеслава Полунина. Постановка «Последний клоун на земле», сочетающая в себе пантомиму, клоунаду, танец и видеоинсталляцию, будет впервые показана в Москве на фестивале Solo после мировой премьеры в Дрездене.

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В числе звездных имен фестиваля – Евгений Гришковец и Роберто Латини. Каждая новая работа Гришковца становится самобытным событием фестиваля моноспектаклей Solo и по сложившейся традиции завершается неформальной встречей автора со зрителями. На этот раз на Solo будет представлена неожиданная и для театрального и для литературного мира премьера – новый спектакль Евгения Гришковца сделан в жанре предисловия к роману. А вот звезда итальянской сцены, театральный эстет, поклонник сценических метаморфоз, режиссера и актера Роберто Латини берется за древнейший и самый загадочный материал мировой литературы – он ставит Библию. В моноспектакле «Песнь песней» Латини бросает вызов мировой истории театра и превращает одну из самых изысканных по языку и стилю книг Ветхого Завета в дерзкую и чувственную фантазию, в полный онирических предчувствий моноспектакль.

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Кроме того, действительно уникальным событием фестиваля станет приезд в Москву на фестиваль Solo Национальных театров из Руана и Люксембурга, чьи спектакли крайне сложно найти в многочисленных фестивальных афишах Москвы и России.

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За дерзкий театральной авангард в афише фестиваля Solo отвечают хорошо известные столичной публике молодые актеры из «Мастерской Брусникина». Моноспектакль «Сонм» - первая сольная работа Василия Буткевича - одного из самых заметных «брусникинцев» нового поколения. Со свойственным актеру природным обаянием и ошеломляющей энергетикой предпринимается смелая театральная попытка исследовать в одиночку технологию зла. А вот шекспировские страсти в современном прочтении обещает актер и режиссер Антон Мозгалев, выступавший перед самим Пьером Карденом. Загадки потусторонней реальности в его моноспектакле «Макбет. Реконструкция» обрамлены световыми и звуковыми эффектами, а раздираемое страшными вопросами подсознание шекспировского образа явлено через эксцентричное дизайнерское воплощение костюма и грима героя.

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О том, как преломляется в сегодняшнем дне известный на весь мир русский психологический театр, как сохраняются и преумножаются театральные традиции можно увидеть в моноспектаклях из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Спектакль «Хомо чудикус» его создатели называют трагикомедией. Образ чудака «с загадочной русской душой» исполнителю Антону Зольникову помогает создать богатый предметный мир спектакля. А в спектакле молодого питерского режиссера Романа Кагановича «Сибирь» с ужасающей точностью воспроизводятся последние минуты человека, готового к смерти. Благодаря медитативному, схожему с ритуалом или обрядом, актерскому существованию исполнителя Сергея Азеева спектакль становится реквием по неудавшейся жизни и даже претендует на роль проводника в иное измерение.

Подробнее о всех событиях фестиваля Solo и полную афишу вы найдете ниже.

Билеты на все события фестиваля можно приобрести онлайн на сайте Театрального центра www.nastrastnom.ru и в кассе театра.

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+7 (909) 631 5449 (пресс-атташе Театрального центра Анна Ананская) и +7 (905) 508 6823 (pr-менеджер Анна Игошина).

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