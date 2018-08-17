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Москва, 17.08.2018

Бывший глава Центробанка рассказал, грозит ли России новый дефолт

«Expert Online» 2018

Сергей Дубинин – экс-председатель Банка России – рассказал, грозит ли нашей стране новый дефолт.

По его мнению, в настоящее время серьёзных экономических катаклизмов в РФ не ожидается, передаёт ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в современной России нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы прошлого века.

«У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде», – резюмировал Дубинин.

Ранее сообщалось, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предсказали дефолт ряду крупных отечественных компаний.

Наша справка

17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по госдолгу и перестала поддерживать завышенный курс рубля. Крах государственной финансовой пирамиды привёл к серьёзному экономическому кризису в стране.

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