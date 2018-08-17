Бывший глава Центробанка рассказал, грозит ли России новый дефолт

Сергей Дубинин – экс-председатель Банка России – рассказал, грозит ли нашей стране новый дефолт.
По его мнению, в настоящее время серьёзных экономических катаклизмов в РФ не ожидается, передаёт ТАСС.
При этом он подчеркнул, что в современной России нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы прошлого века.
«У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде», – резюмировал Дубинин.
Ранее сообщалось, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предсказали дефолт ряду крупных отечественных компаний.
Наша справка
17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по госдолгу и перестала поддерживать завышенный курс рубля. Крах государственной финансовой пирамиды привёл к серьёзному экономическому кризису в стране.