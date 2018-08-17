Эксперты рассказали, как отказаться от оплаченного тура и вернуть свои деньги

В середине августа-начале сентября на многих популярных среди наших соотечественников курортах начинается «бархатный» сезон. Поэтому туры на этот период покупаются заранее. Однако порой обстоятельства заставляют резко менять свои планы и отказаться от уже оплачиваемого отдыха.

О том, что делать в такой ситуации и как выйти из неё с наименьшими потерями, рассказали эксперты РИА Новости.

По мнению специалистов турбизнеса, каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых они исходили при его заключении.

К существенным обстоятельствам относятся: ухудшение условий путешествия, указанных в договоре; изменение сроков; непредвиденный рост транспортных тарифов, а также если есть рекомендация МИД РФ воздержаться от поездок в ту или иную страну, в частности, из-за военного конфликта или природного катаклизма.

Например, если поставщик услуг оказался неспособен забронировать отель, авиабилеты, заполнить чартер, это только его вина, и он обязан возместить всю стоимость тура.

При этом в Национальном туристическом союзе подчёркивают, что в этом случае на поставщика ложатся обязательства по форс-мажору, в то время как авиакомпания возвращать деньги за билеты не обязана.

А вот если же кому-то из туристов не выдадут визу, а тур уже оплачен – это не форс-мажор.

«Виза – это компетенция иностранного государства, поэтому не находится в ведении турагентства или российского ведомства – в таких случаях деньги за тур не возвращают», – пояснили в правовой службе АТОР Надежда Ефремова.

Эксперты также отмечают, что турист вправе отказаться от тура и по личным обстоятельствам при условии оплаты понесённых агентством расходов (медстраховка, визовый сбор, авиабилеты с невозвратным тарифом и бронирование отеля с невозвратным залогом).

В частности, к личным обстоятельствам (а не форс-мажору) относятся болезнь туриста или его близкого родственника. В этом случае оператор полную стоимость выплачивать не обязан.

При этом в PR-отделе одного из крупных туроператоров напомнили, что туристы, как правило, не отказываются от поездок просто так, для этого у них должно произойти действительно, что-то непредвиденное. Поэтому такие туристы просят, например, сдвинуть даты начала поездки.

На практике сделать это достаточно проблематично ввиду того, что любой турпакет состоит из нескольких услуг (проживание, питание, перелёт, трансфер, встреча гидом, медицинская страховка).

В Национальном туристическом союзе отмечают, что иногда туроператоры всё-таки предлагают компромиссные решения – другие даты или страну.

Если же консенсуса достигнуть не удаётся, а турист отказывается от путешествия, необходимо написать заявление о расторжении договора в офисе туроператора (или турагента, но на имя туроператора), приложив все документы. Деньги (полностью или частично) должны быть возвращены в течение 10 дней.



В свою очередь юристы рекомендуют в любой спорной ситуации обращаться в суд. Но только в том случае, если отказ от тура произошёл по независящим от клиента обстоятельствам. При этом самый сложный случай возврата денег – при банкротстве туроператора, когда поездка отменилась по его вине, но активов для взыскания компенсаций нет.

Полную стоимость, даже при личных обстоятельствах, турист сможет вернуть, купив страховку от невыезда, которая может предусматривать, например, следующие страховые случаи: смерть или госпитализация близкого родственника, травма застрахованного, повестка в суд, отказ от выдачи визы, повреждение или гибель имущества. Сумма выплаты здесь обычно не превышает стоимость путевки, а тарифы на эту услугу — 2%-5% (в зависимости от набора рисков).

Однако эксперты подчеркивают, что страховой полис не поможет, если поездка отменяется из-за банкротства туроператора. Для этого предусмотрено страхование гражданской ответственности самого туроператора.

Бывают случаи, когда туроператор в договоре прописывает собственные санкции, например, за отказ от путешествия за две недели – возврат только 50% суммы.

Однако согласно закону «О защите прав потребителя», туроператор может удержать лишь фактически понесенные расходы, всё остальное — незаконно. А вот в договорах между туроператором и турагентом или туроператором и любым другим юридическим (а не физическим) лицом допускаются подобные пункты, регулирующие их коммерческие отношения.