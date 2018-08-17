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Москва, 17.08.2018

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года

«Expert Online» 2018

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис 2018 года.

ТОП-10 этого рейтинга возглавила 33-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая заработала 40,5 млн руб. Большую часть этих денег Йоханссон принесло участие в съёмках фильма «Мстители».

Второе место в рейтинге заняла Анджелина Джоли. Она заработала 28 млн долл., в основном благодаря работе в фильме «Малифисента-2», премьера которого состоится в 2020 году.

На третьем месте — Дженифер Энистон, заработавшая 19,5 млн. долл. Популярность актрисе принесли главные роли в таких комедийных фильмах, таких как «Брюс Всемогущий», «Охотник за головами», «Мы — Миллеры» (2013) и многие другие.

В десятку самых высокооплачиваемых актрис этого года также вошли: Дженифер Лоуренс (18 млн), Риз Уизерспун (16,5 млн), Мила Кунис (16 млн), Джулия Робертс (13 млн), Кейт Бланшетт (12,5 млн), Мелисса Маккарти (12 млн) и Галь Гадот (10 млн).

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