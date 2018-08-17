«Газпром» отходит от Прибалтики

За первые шесть месяцев текущего года Латвия купила у «Газпрома» в 10 раз меньше газа, чем за аналогичный период 2017 года. Так, если экспорт российского газа в Латвию в первом полугодии 2017 года составил 916 миллионов кубометров, то за период январь-июнь текущего года Рига закупила всего 87 миллионов кубометров топлива, передает агентство Reuters. Таким образом, по сравнению с прошлым годом поставки сократились более чем в 10 раз. Разница по объемам квартальных поставок заметна еще больше: в первом квартале 2018 года в Латвию было поставлено 21 миллион кубометров тогда как в первом квартале 2017 года - 507 миллионов кубометров.

Сообщается, что объемы поставок в два других прибалтийских государства также серьезно сократились. Экспорт газа в Литву в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 797 до 764 миллионов кубометров, в Эстонии эти показатели равны 244 миллионов кубометров против прошлогодних 255 миллионов.

В другие страны ближнего зарубежья «Газпром» поставки только наращивает. Так объемы, поставляемые Украине, выросли на 10,4%, составив 1,534 миллиарда кубометров. В прошлом году за первые шесть месяцев было поставлено 1,389 миллиарда кубометров. Больше других стран российский холдинг нарастил экспорт газа в Беларусь: показатели равны 10,101 миллиарду кубометров, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Поставки в Казахстан выросли на 2,9% и составили в первом полугодии 2018 года 2,243 миллиарда кубометров.

Отмечается, что в общей сложности, за первое полугодие 2018 года «Газпром» увеличил экспорт в страны ближнего зарубежья на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.