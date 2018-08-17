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Москва, 17.08.2018

На форуме «Армия-2018» в Москве покажут уникальный беспилотный вертолёт

«Expert Online» 2018

На форуме «Армия-2018», который пройдёт с 21 по 26 августа в московском конгрессно-выставочном центре «Патриот», будет представлен экспериментальный образец уникального беспилотного отечественного вертолёта с радиостанцией, способной работать как в горах, так и в городе.

По словам создателей этой лётной машины – специалистов Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВВИ, Воронеж) – образец оснащён угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полётов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана учёными Сибирского федерального университета (СФУ), передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФУ.

При этом отмечается, что радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях.

Кроме того, использование радиостанции возможно в гористой местности и условиях городской застройки. А станция радиоразведки может работать до 5 часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 км с минимальной погрешностью.

В случае выхода из любого элемента системы электропитания автоматически включается алгоритм возврата вертолёта в заданную точку посадки.

Напомним, организатором форума «Армия-2018» является министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось, что накануне стало известно, каким будет модернизированный строевой сверхзвуковой отечественный дальний бомбардировщик Ту-22М3.

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