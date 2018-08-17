Нефтяная «корзина» ОПЕК теряет в цене

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК опустилась на $0,3, потеряв 0,4% в цене. Ее стоимость составляет к данному моменту $69,47 за баррель, говорится в сообщении организации. Таким образом средняя цена барреля ОПЕК в августе составляет 71,37 доллара, за истекший период 2018 года — 69,3 доллара, передает Прайм.

Для сравнения, в 2017 году нефтяная «корзина» ОПЕК стоила $52,43 за баррель, а в 2014 году — $96,29, опустившись в сентябре ниже 100 долларов. До этого в 2013 году «корзина» стоила $105,87 за баррель, а рекорд принадлежит 2008 году, когда за одни баррель нефти ОПЕК давали $140,73.

Напомним, цена «корзины» объединения рассчитывается, как среднее значение цен всех сортов «черного золота», которые добывают страны картеля.