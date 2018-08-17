Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.08.2018

Новый рекорд: 100 000 автомобилей Mitsubishi Outlander было произведено в России

«Expert Online» 2018
  • Новый рекорд: 100 000 автомобилей Mitsubishi Outlander было произведено в России
предоставлено пресс-службой

Компания ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, рада объявить о новом рубеже в производстве автомобилей Mitsubishi: начиная с момента запуска локального производства полного цикла в 2012 году, объем производимых автомобилей Mitsubishi Outlander в России перешел отметку в 100 тысяч.

Производство автомобилей Mitsubishi в России ведется на заводе ПСМА Рус, распложенного в Калуге. В настоящий момент завод выпускает не только самый продаваемый кроссовер марки – Outlander, а также Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем и ряд автомобилей для Группы PSA. Благодаря растущей загрузке производства на линиях Mitsubishi Motors были созданы дополнительные рабочие места и введены две смены.

pcma-rus.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Местное производство популярных моделей имеет важное значение для роста продаж марки и позволяет Mitsubishi Motors полноценно участвовать экономике России.

«Наши объемы производства автомобилей Mitsubishi Outlander, начиная с момента запуска производства полного цикла в 2012 году, перешли отметку в 100 000 автомобилей. Это очень важное событие для развития нашей марки в России. Благодарим наших заводских коллег за их самоотдачу, профессионализм и командный дух. Это наш общий успех!» – заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании ММС Рус.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
      Антон Силуанов уверен, что новые американские санкции для российских банков, если до них дойдет дело, будут неприятными, но не смертельными, и что «по сути, ограничения выйдут боком для тех же самых американцев». Но на самый животрепещущий вопрос — что будет с долларовыми счетами? — прямого ответа нет. Некоторые сценарии берут за пример своеобразный опыт Аргентины