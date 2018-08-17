Новый рекорд: 100 000 автомобилей Mitsubishi Outlander было произведено в России

Компания ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, рада объявить о новом рубеже в производстве автомобилей Mitsubishi: начиная с момента запуска локального производства полного цикла в 2012 году, объем производимых автомобилей Mitsubishi Outlander в России перешел отметку в 100 тысяч.

Производство автомобилей Mitsubishi в России ведется на заводе ПСМА Рус, распложенного в Калуге. В настоящий момент завод выпускает не только самый продаваемый кроссовер марки – Outlander, а также Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем и ряд автомобилей для Группы PSA. Благодаря растущей загрузке производства на линиях Mitsubishi Motors были созданы дополнительные рабочие места и введены две смены.

предоставлено пресс-службой

Местное производство популярных моделей имеет важное значение для роста продаж марки и позволяет Mitsubishi Motors полноценно участвовать экономике России.

«Наши объемы производства автомобилей Mitsubishi Outlander, начиная с момента запуска производства полного цикла в 2012 году, перешли отметку в 100 000 автомобилей. Это очень важное событие для развития нашей марки в России. Благодарим наших заводских коллег за их самоотдачу, профессионализм и командный дух. Это наш общий успех!» – заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании ММС Рус.