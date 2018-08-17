Пентагон подозревает Китай в подготовке удара по военным базам США

Пентагон заподозрил Китай в отработке военных ударов по США и их союзникам. Об этом говорится в докладе по вооруженным силам Китая 2018 года, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявляют авторы документа за последние три года значительно расширилась география военных учений армии Поднебесной, вместе с тем китайские военные приобрели необходимый опыт для нанесения ударов по США.

«За последние три года вооруженные силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников», — говорится в документе.

При этом в американском военном ведомстве отмечают, что им пока не ясны мотивы демонстрации Китаем своей силы.