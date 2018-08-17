«Ростех» инвестирует несколько миллиардов рублей в развитие промышленной 3D-печати

Компании авиационного кластера «Ростеха» – ОДК, «Вертолёты России», «Технодинамика» и КРЭТ – вложат несколько миллиардов рублей в создание специализированного центра, который по их замыслу, должен будет заняться внедрением 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Для этого на базе «ММП имени В.В. Чернышева» будет создадут центр аддитивных технологий, оснащенный передовыми станками.

Главной задачей центра станет внедрение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. Для развития этого направления госкорпорация инвестирует почти 3 млрд рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Ожидаемая выручка этого центра на 2018-2027 годы оценивается в 13,2 млрд рублей, а прибыль от продаж – свыше 3,6 млрд рублей.

При этом в госкорпорации пояснили, что технологии промышленной 3D-печати – одно из наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства, которое позволяет сократить количество деталей конструкции, уменьшить вес изделия на 25%, срок производства в два раза, а сокращение стоимости может составить до 44%.

По расчётам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 году.