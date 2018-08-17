РСПП предсказал дефолт ряду крупных компаний

В случае, если инициативы по изъятию сверхдоходов у российских компаний горно-металлургического и химического комплекса будет реализована, стоит ожидать дефолта ряда крупных компаний данной отрасли. Об этом заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме того, сам факт изъятия нарушает основные принципы предпринимательской деятельности, считает объединение.

«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний», - цитирует ТАСС высказывание представителя РСПП. Мера вынудит компании свернуть инвестиционные и социальные программы, а также отнимет стимулы к получению сверхдоходов.

Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что в конечном итоге приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», - говорится в заявлении.

Как сообщает ТАСС, сегодня 17 августа будет объявлена общая позиция российских министерств по данной инициативе. К вечеру 16 августа своим мнения по данному вопросу должны были изложить профильные ведомства - Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минприроды. Уже известно, что Минэкономразвития выступает против изъятия сверхдоходов у компаний, а Минприроды «видит риски от этой инициативы, в том числе для геологоразведки, объемы которой могут снизиться из-за дополнительной нагрузки на отрасль».