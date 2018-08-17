Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел

Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, лето 2018 года в Саудовской Аравии проходит очень бурно. События чем-то отдаленно напоминают советскую «перестройку».

«Перестройка» MBS

Последним, причем, очень громким подтверждением того, что в КСА не все спокойно, стала дипломатическая ссора между Эр-Риядом и Оттавой. К ней можно добавить отправку за решетку активисток женского движения, жесткие меры, направленные на то, чтобы заставить замолчать недовольных священников и другие события, произошедшие на полуострове последние несколько месяцев.

Такое беспокойное лето удивляет, потому что несмотря на непопулярную в аравийском обществе войну в Йемене, ничто не угрожает правлению наследника престола, которому больной король Салман фактически передал в прошлом году бразды правления. В правительстве королевства MBS, как на американский манер часто называют кронпринца, руководит экономикой, обороной и иностранными делами, т.е. всеми важнейшими министерствами, за исключением минфина.

Принц Мохаммед уже год фактически правит Саудовской Аравией. За это время он успел сделать столько, сколько в КСА не делалось ранее и за десять лет. Главное «детище» будущего короля, конечно же, реформы в экономике, направленные, если в двух словах, на ее модернизацию и диверсификацию. За год в Саудовской Аравии открылись кинотеатры, женщинам наконец разрешили водить машины, служить в армии и ходить на стадионы, упрощена и облегчена процедура открытия своего бизнеса и произошло многое другое.

На международной арене MBS был не менее заметен. Чего стоит хотя бы его четырехнедельная поездка по Соединенным Штатам, которую он объехал с одного побережья до другого, чтобы создать себе имидж либерального и современного правителя!

Однако критики, а у кого их сейчас нет даже на Ближнем Востоке, с самого начала правления Мухаммеда бен Салмана обращали внимание на очевидное противоречие между жесткой централизацией власти и заявленными принцем экономическими и иными реформами.

Еще в сентябре прошлого года в КСА были «тихо» задержаны несколько видных священников. В августе Эр-Рияд возобновил наступление на религиозных деятелей. Официальное объяснение заключается в том, что имамы противостоят либеральным реформам в королевстве. Однако истинная причина арестов намного глубже. Большинство задержанных религиозных деятелей возглавляют движение гражданского сопротивления «Ас-Сахва» (Пробуждение), направленное на демократизацию ислама и защиту прав человека. Посадив лидеров движения за решетку, кронпринц избавился от критиков своего автократического правления.

Женский вопрос

Наблюдателей также удивили аресты в мае, через месяц после отмены запрета на вождение представительницами слабого пола автомобилей и через считанные дни после возвращения принца из Америки, 11 активисток движения за равноправие женщин. И это при том, что правам женщин в КСА при MBS действительно уделяется большое внимание. Относительно, конечно, прежних времен, когда они были абсолютно бесправны. Недавно полиция вновь начала арестовывать представительниц слабого пола, что, конечно же, сводит на нет старания создать за рубежом образ уважающего права женщин современного либерального правителя.

Политологи объясняют это странное противоречие многолетней враждой Эр-Рияда с Дохой, вызванной попытками Катара поддерживать исламистские организации во время Арабской весны и тем, что Катар дает прибежище саудовским диссидентам и критикам режима. Эксперты считают, что эта вражда оказывает сильное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Эр-Рияда. В связи с этим достаточно вспомнить разрыв отношений с Катаром летом прошлого года и блокаду его силами союзных с КСА арабских государств.

Аресты активисток предназначены на саудовскую или, в крайнем случае, на региональную публику и несут в себе недвусмысленное послание, что Эр-Рияд не потерпит никакого инакомыслия и сопротивления.

Канадский ответ

С арестами активисток связана и бурная ссора Эр-Рияда с Канадой. Началась же она с того, что 3 августа МИД Канады призвал КСА освободить одну из задержанных – Бадави и других защитников прав человека. В ответ на в общем-то обычный дипломатический призыв, причем, сделанный даже не в официальной форме, а через Twitter, Эр-Рияд выслал канадского посла, заморозил торговые соглашения с Канадой, отменил прямые рейсы между Эр-Риядом и Торонто, а также приказал 8-ми тысячам саудовских студентов, обучающихся в этой стране, срочно вернуться домой.

Эти действия КСА, явно проводимые с одобрения или, что вероятнее, по прямому указанию кронпринца, вообще не поддаются логическому объяснению. Не исключено, что этот призыв почему-то очень задел MBS за живое, и он отнесся к нему, как к личной обиде. Политологи считают, что явно неадекватная реакция Эр-Рияда на призыв освободить заключенных свидетельствует о непредсказуемости будущего правителя Саудовской Аравии и его импульсивности, что может привести, и уже приводит к появлению трещин в саудовской элите и в обществе.