Выяснилось в каких странах ЕС лучше всего относятся к России

Неправительственный политический институт European Values составил рейтинг лояльности стран Евросоюза к России. Выяснилось, что отношение варьируется от лояльности до активного сопротивления.

Так самыми позитивно настроенными странами ЕС в отношении России оказались Кипр и Греция. Эксперты European Values даже назвали их в своем исследовании, странами «сотрудничающими с Кремлем» из-за отсутствия значимого сопротивления деятельности РФ. Далее следуют страны, которые игнорируют или отрицает «враждебные действия России». Среди них Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Италия.

В категорию «сомневающихся» вошли Бельгия, Ирландия, Болгария, Словакия и Хорватия. Эти страны признают «российскую угрозу» лишь частично.

В группу так называемых «пробудившихся» вошли Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Германия, Финляндия, Чехия, Дания и Польша. Эти страны якобы осознают угрозы, исходящие от РФ.

Наиболее активно противостоящими России названы Великобритания, Швеция, Латвия, Литва и Эстония.

Как подчеркивается в исследовании, Британия в этой группе «новичок», который впервые примкнул к ярым противникам России.