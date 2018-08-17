Сотни европейских мостов находятся в аварийном состоянии

Трагедия в Генуе заставила приглядеться к мостам на континенте. «Осмотр» принес тревожные результаты – состояние транспортной инфраструктуры в Старом Свете и, в первую очередь, мостов сильно оставляет желать лучшего.

По уточненным данным, в результате обрушения моста в итальянской Генуе погибли 38 человек. Причем, эта скорбная цифра может вырасти – два десятка человек считаются пропавшими без вести. Они могут находиться под завалами.

Первыми забили тревогу, конечно, в Италии. Проверка мостов на полуострове по горячим следам трагедии в Генуе заставила сделать неутешительные выводы: 300 итальянских мостов находятся в аварийном состоянии и могут в любой момент обрушиться. Среди них и мост недалеко от сицилийского городка Агригенто, спроектированный инженером Рикардо Моранди, автором и злополучного моста в Генуе. Власти острова уже перекрыли движение по этому мосту, сославшись на структурные повреждения в опорах.

Акции Autostrade per l’Italia, холдинговой компании, оператора и моста, и дороги, торгующиеся на Миланской фондовой бирже, ушли в пике после того, как правительство пообещало лишить ее лицензии.

Большинство мостов и дорог в Италии были построены в 50-60-е годы прошлого века и находятся в плохом состоянии. Срок годности бетона, из которого они сделаны, в зависимости от марок составляет те же 50-60 лет. Жаль, когда-то в Европе умели строить мосты, которые простояли почти по две тысячи лет и будут стоять еще.

А французов напугало выступление министра транспорта Франции. Элизабет Борн предупредила, что французские дороги находятся в «критическом состоянии». Недавняя проверка, проведенная правительством, показала, что треть мостов нуждается в срочном ремонте, а 841 инженерному сооружению угрожает потенциальный риск обрушения. Результаты этой проверки были опубликованы в июле и тогда не привлекли особого внимания. Сейчас ситуация, конечно, изменилась.

«Из 12 тысяч французских мостов треть нуждается в ремонте, — говорится в отчете, — главным образом, в косметическом, чтобы исключить структурные изменения. В 7% случаев повреждения достаточно серьезные. Они могут привести к обрушению. Необходимо закрыть эти мосты для большегрузных машин, а может быть, и для всех автомобилей».

Министр Борн пообещала внести в сентябре проект закона, который будет содержать заключение по состоянию дорожной инфраструктуры. На срочный ремонт правительство предлагает выделить 1 млрд евро.

«Все мосты будут осматриваться ежегодно,- пообещала министр транспорта Франции. — Каждые три года будет проводиться полная проверка… Около 50% дорожного покрытия нуждается в ремонте, каждый десятый мост находится в плохом состоянии», — подытожила она.

Кстати, последнее ЧП во Франции, связанное с мостом, произошло совсем недавно. 15 мая обвалилась подпорная стена виадука на шоссе А15 в районе Женвилье, расположенного северо-западнее Парижа.

В Германии схожее исследование в прошлом году провел Федеральный научно-исследовательский дорожный институт. Результат так же вызывает тревогу: состояние 12,4% немецких мостов внушает серьезные опасения. А в безусловно хорошем состоянии находятся всего лишь 12,5% немецких мостов, то есть каждый восьмой. Многие мосты были построены в 60-70-е годы прошлого века и не рассчитаны на очень оживленное движение наших дней. Кстати, благодаря программе реновации, принятой после воссоединения двух Германий, состояние мостов на востоке ФРГ лучше, чем на западе, где по ряду мостов, включая Леверкузенский мост через Рейн севернее Кёльна, уже запрещено движение большегрузных автомобилей.

По европейским стандартам мониторинг дорожной инфраструктуры, включая, естественно, мосты, в Германии организован достаточно хорошо, а вот за недостаточное финансирование на региональном уровне страну часто критикуют.

В Голландии, по данным компании TNL, вызывают тревогу мосты, находящиеся в ведении городов и провинций. Относительно неплохо обстоят дела с мостами федерального значения. Издание Financieele Dagblad сообщило, что только в провинции Северная Голландия в аварийном состоянии находятся 14 мостов.

Правительство Болгарии объявило в четверг о планах по ремонту более чем 200 мостов, большая часть которых была построена 35-40 лет назад. Болгария считается самой бедной страной Евросоюза. Модернизация транспортной инфраструктуры проходит за счет евросоюзовских денег.