США решили скопировать российский «Кинжал»

Пентагон планирует создать прототип новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW, которая станет аналогом российского авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin уже направлен соответствующий заказ. При создании будут использованы новейшие экспериментальные технологии. Стоимость разработки российского прототипа оценивается в 480 миллионов долларов. Все условия сделки находятся на стадии обсуждения. Уже известно, что разрабатываемая также в Lockheed Martin гиперзвуковая ракета HCSW по контракту на 928 миллионов долларов, который был заключен в апреле, ориентировочно будет готова к 2021-му году.

Напомним, президент России Владимир Путин представил в ходе послания к Федеральному собранию в марте текущего года новейшее гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире, в числе которого авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Российская ракета способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.