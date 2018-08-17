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Москва, 17.08.2018

США решили скопировать российский «Кинжал»

«Expert Online» 2018
  • США решили скопировать российский «Кинжал»
Минобороны РФ

Пентагон планирует создать прототип новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW, которая станет аналогом российского авиационного ракетного комплекса «Кинжал».  Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin уже направлен соответствующий заказ. При создании будут использованы новейшие экспериментальные технологии. Стоимость разработки российского прототипа оценивается в 480 миллионов долларов. Все условия сделки находятся на стадии обсуждения. Уже известно, что разрабатываемая также в  Lockheed Martin гиперзвуковая ракета HCSW по контракту на 928 миллионов долларов, который был заключен в апреле, ориентировочно будет готова к 2021-му году.

Напомним, президент России Владимир Путин представил в ходе послания к Федеральному собранию в марте текущего года новейшее гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире, в числе которого авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Российская ракета способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

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