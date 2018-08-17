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Москва, 17.08.2018

Уникальное захоронение обнаружено в Крыму

«Expert Online» 2018
  • Уникальное захоронение обнаружено в Крыму
www.archaeolog.ru / Институт археологии

В ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул в Крыму российскими археологами был обнаружен античный склеп, украшенный рельефами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

«По мнению руководителя экспедиции Николая Федосеева, это изображение Геркулеса и, возможно, камфары с птицами. Дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века н.э.» — сообщил Марков, который также отметил, что аналогичные изображения можно видеть в «единовременных италийских склепах».

Сообщается, что захоронение оказалось разграбленным.

Ученые уже выдвинули предположение, что постройка была монументальным каменным склепом с уступчатым перекрытием, рельеф которого располагался возле прохода, в главной камере сооружения.

Напомним, ранее в Крыму были обнаружены уникальные рисунки III—V веков нашей эры.

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