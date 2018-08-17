В конгрессе США призывают покончить с истерией вокруг России

Американский конгрессмен Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России, а также покончить с военной риторикой. Об этом политик написал в колонке для RealClear Politics.

Представитель конгресса отметил, что подобная одержимость антироссийской риторикой «подрывает американские ценности и мешает созданию продуктивных отношений между странами», поскольку заставляют рядовых американцев верить в продолжение холодной войны и опасаться каждого россиянина. Этому по словам Масси способствуют «потерявшие связь с реальностью» американские масс-медиа.

«Предполагаемый "обширный российский заговор", навязываемый демократами и средствами массовой информации после избрания президента Трампа, просто не беспокоит нормальных американцев», — считает Масси, который уверен, что его сограждан больше волнуют повседневные проблемы, - вопросы, связанные с трудоустройством, налогами, образованием для своих детей.

Конгрессмен также считает госдолг, отсутствие безопасности на границах и радикальный исламский терроризм реальными, а не вымышленными угрозами для американцев.

Напомним, 15 августа на сайте конгресса был опубликован новый перечень антироссийских санкций, которые предусматривают введение новых ограничений против политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами.