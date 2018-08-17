В Раде предложили ввести визовый режим с Россией

Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь сообщил, что россияне, въезжающие на украинскую территорию, «должны получать визу». Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Как заверил парламентарий Украины, он не имеет ничего против, чтобы страну посещали российские артисты или россияне, у которых есть бизнес на украинской территории.

«Но они должны сразу знать, что если едут, то должны получить визу», — рассказал Чижмарь, который уверен, что работники пограничных служб не в состоянии «за пять минут» понять, с какими намерениями человек едет в страну.

Напомним, в марте Львовский областной совет предложил ввести визовый режим с Россией, а министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян летом этого года анонсировал подписание документа о блокировании железнодорожного сообщения между двумя странами, после которого, по его словам, «в Москву будут ходить только медведи».