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Москва, 17.08.2018

В Раде предложили ввести визовый режим с Россией

«Expert Online» 2018

Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь сообщил, что россияне, въезжающие на украинскую территорию, «должны получать визу». Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Как заверил парламентарий Украины, он не имеет ничего против, чтобы страну посещали российские артисты или россияне, у которых есть бизнес на украинской территории.

«Но они должны сразу знать, что если едут, то должны получить визу», — рассказал Чижмарь, который уверен, что работники пограничных служб не в состоянии «за пять минут» понять, с какими намерениями человек едет в страну.

Напомним, в марте Львовский областной совет предложил ввести визовый режим с Россией, а министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян летом этого года анонсировал подписание  документа о блокировании железнодорожного сообщения между двумя странами, после которого, по его словам, «в Москву будут ходить только медведи».

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