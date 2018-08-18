Особенности получения ВНЖ России для граждан зарубежных государств

Число граждан зарубежных государств, выражающих желание получить вид на жительство в России, постоянно остается высоким, и в ближайшем будущем значительного изменения данной ситуации не ожидается. Это обусловлено богатыми возможностями, имеющимися у российских граждан и людей, которые претендуют на законный статус пребывания в России.

Основные сведения

Вид на жительство (ВНЖ) в России представляет собой документ, выдаваемый гражданам зарубежных государств или лицам, не имеющим гражданства. Он подтверждает их право на постоянное нахождение на территории РФ. Срок действия этого документа составляет от трех до пяти лет (исходя из конкретных обстоятельств) и может продлеваться без всяких ограничений. ВНЖ оформляется на бланке установленного образца, но для пересечения российских границ его обладателю требуется также паспорт своего государства. Исключение из данного правила делается лишь для людей, не имеющих никакого гражданства – для них ВНЖ служит в качестве полной замены документов, подтверждающих личность.

Права и обязанности, возникающие при получении гражданами зарубежных государств ВНЖ в России

Согласно российскому законодательству, получивший вид на жительство гражданин зарубежного государства приобретает статус «постоянного резидента», что наделяет его целым рядом важных прав, включая следующие:

Получение бесплатной медицинской помощи и государственной пенсии.

Возможность по собственному желанию перемещаться по территории РФ без всяких ограничений (за исключением секретных зон).

Возможность трудиться на российских предприятиях без получения специального разрешения.

Беспрепятственный въезд и выезд из страны без потери времени на оформление российской визы.

Возможность пользоваться кредитными программами, предлагаемыми российскими банковскими учреждениями.

Возможность быть избранным и голосовать на выборах в органы местного самоуправления и принимать участие в референдумах, проводимых в рамках российского законодательства.

Однако после оформления ВНЖ в России иностранец продолжает сохранять гражданство своего государства (кроме тех случаев, когда необходим отказ от предшествующего гражданства). И хотя ВНЖ зачастую рассматривается в качестве ступени в получении гражданства РФ, мигрант имеет право не претендовать на него даже при наличии у него оснований для этого, проживая в России в течение такого времени, какое нему необходимо. Ведь, как было отмечено выше, пролонгировать ВНЖ можно в течение неограниченного срока.

В число обязанностей получателя ВНЖ в России входят:

Ежегодное извещение УФМС (в отделении, где производилось оформление ВНЖ) о своем нахождении на территории РФ в установленном законом порядке (путем пересылки уведомления по почте, лично, через портал госуслуг).

Слежение за продолжительностью своего пребывания за пределами РФ и недопущение ее превышения срока 180 дней, поскольку это чревато аннулированием ВНЖ (данная норма относится только к единичным выездам, в случае совершения нескольких зарубежных поездок на протяжении года их сроки не суммируются).

Наличие возможности материально обеспечивать себя и свою семью в пределах, превышающих прожиточный минимум (при отсутствии такой возможности у мигранта его ВНЖ вполне может быть аннулирован). Данная норма не распространяется на недееспособных иностранцев.

На получателей ВНЖ в России также налагается ряд ограничений:

Невозможность работы в муниципальных органах и на госслужбе.

Невозможность работы в составе экипажа на гражданском корабле, плавающим под российским флагом.

Невозможность выполнения обязанностей члена команды военного российского судна.

Невозможность выполнять обязанности руководителя экипажа воздушного судна гражданской авиации.

Невозможность выполнения трудовых обязанностей в организациях, отвечающих за обеспечение госбезопасности РФ.

Невозможность посещения «закрытых» зон.

Порядок оформления ВНЖ в России

Процедура удовлетворения прошения о получении ВНЖ в России включает несколько стадий:

Сначала нужно оформить РВП и прожить на территории РФ не менее двенадцати месяцев.

Затем надо подготовить пакет документов, требуемых для подачи заявления в УФМС.

После получения бланка ВНЖ в России следует каждый год подтверждать в УФМС свое нахождение в РФ.

Для ряда категорий граждан зарубежных государств предусмотрена возможность миновать первую стадию процедуры оформления ВНЖ, поскольку они подпадают под упрощенный порядок. В число таких граждан входят: