Понятие и виды трудовых споров

В ходе выполнения обязанностей в трудовой сфере работник наделён правом законной защиты в пределах закона, включая забастовку. Это отражено в Конституции РФ (в статье 37) и в ТК РФ.
Рассмотрение трудовых споров индивидуального типа отражено в главе 60 ТК РФ. Разрешение споров в коллективном порядке проводится согласно главе 61 ТК РФ, и называется «примирительные процедуры» (статья 37 Конституции РФ и статьи 409–415 ТК РФ). При этом имеется право устраивать забастовки.
Трудовой спор подразумевает разногласия между сторонами процесса, касающегося вопросов разрешения отношений в трудовой сфере с привлечением юридических структур, подробнее читать тут. В ходе разногласий ситуация оценивается двумя сторонами. Причинами выступают трудовые нарушения в правовой области или заблуждения в рамках данного процесса.
Трудовые споры классифицируются следующим образом:
Объект
- Индивидуальные (отдельные сотрудники);
- Коллективные (трудовой коллектив, полностью или частично).
Правовые отношения
1. Результат нарушения отношений в сфере труда;
2. Результат правонарушений, основанных на трудовых отношениях:
- Организация трудовой деятельности и последующее эффективное управление.
- Трудоустройство у конкретного работодателя.
- Отношения, в основе которых лежит социальное партнёрство;
- Участие сотрудников в процессе управления;
- Повышение квалификации и т.п.;
- Степень материальной ответственности;
- Надзор с последующим контролем контроль;
- Эффективное разрешение возникшей ситуации;
- Социальное страхование.
Характер
- Споры на основе соблюдения законодательства в сфере труда;
- Споры, связанные с трудовыми условиями.
Предмет
- Права в случае, если трудовой договор нарушен;
- Выплаты с последующей компенсацией вреда.
Метод разрешения
- Искового типа;
- Неискового типа.
Куда обращаться для разрешения споров
Трудовой спор можно трактовать, как разногласия, которые не были урегулированы (ст. 381 ТК РФ), устраняемые посредством переговоров. Безрезультативный конфликт при обращении в орган, наделённый соответствующими полномочиями, превращается в трудовой спор.
Выбор органа юрисдикции для разрешения трудовых конфликтов зависит от многочисленных факторов.
- Организация уровнем выше (министерство и т.д.);
- КТС (комиссия по спорам в трудовой отрасли) (статья 382 ТК РФ);
- Органы суда (споры в индивидуальном порядке) (по статье 46 Конституции РФ);
- Комиссия по примирению, арбитраж и посредники (споры коллективного характера).
Субъектами разногласий в спорах индивидуального характера представлены стороны трудового договора. Субъектом трудовых споров коллективного типа является коллектив или лица, являющиеся представителями определённых сотрудников.