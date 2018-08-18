Понятие и виды трудовых споров

В ходе выполнения обязанностей в трудовой сфере работник наделён правом законной защиты в пределах закона, включая забастовку. Это отражено в Конституции РФ (в статье 37) и в ТК РФ.

Рассмотрение трудовых споров индивидуального типа отражено в главе 60 ТК РФ. Разрешение споров в коллективном порядке проводится согласно главе 61 ТК РФ, и называется «примирительные процедуры» (статья 37 Конституции РФ и статьи 409–415 ТК РФ). При этом имеется право устраивать забастовки.

Трудовой спор подразумевает разногласия между сторонами процесса, касающегося вопросов разрешения отношений в трудовой сфере с привлечением юридических структур, подробнее читать тут. В ходе разногласий ситуация оценивается двумя сторонами. Причинами выступают трудовые нарушения в правовой области или заблуждения в рамках данного процесса.

Трудовые споры классифицируются следующим образом:

Объект

Индивидуальные (отдельные сотрудники);

Коллективные (трудовой коллектив, полностью или частично).

Правовые отношения

1. Результат нарушения отношений в сфере труда;

2. Результат правонарушений, основанных на трудовых отношениях:

Организация трудовой деятельности и последующее эффективное управление.

Трудоустройство у конкретного работодателя.

Отношения, в основе которых лежит социальное партнёрство;

Участие сотрудников в процессе управления;

Повышение квалификации и т.п.;

Степень материальной ответственности;

Надзор с последующим контролем контроль;

Эффективное разрешение возникшей ситуации;

Социальное страхование.

Характер

Споры на основе соблюдения законодательства в сфере труда;

Споры, связанные с трудовыми условиями.

Предмет

Права в случае, если трудовой договор нарушен;

Выплаты с последующей компенсацией вреда.

Метод разрешения

Искового типа;

Неискового типа.

Куда обращаться для разрешения споров

Трудовой спор можно трактовать, как разногласия, которые не были урегулированы (ст. 381 ТК РФ), устраняемые посредством переговоров. Безрезультативный конфликт при обращении в орган, наделённый соответствующими полномочиями, превращается в трудовой спор.

Выбор органа юрисдикции для разрешения трудовых конфликтов зависит от многочисленных факторов.

Организация уровнем выше (министерство и т.д.);

КТС (комиссия по спорам в трудовой отрасли) (статья 382 ТК РФ);

Органы суда (споры в индивидуальном порядке) (по статье 46 Конституции РФ);

Комиссия по примирению, арбитраж и посредники (споры коллективного характера).

Субъектами разногласий в спорах индивидуального характера представлены стороны трудового договора. Субъектом трудовых споров коллективного типа является коллектив или лица, являющиеся представителями определённых сотрудников.