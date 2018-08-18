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Москва, 19.08.2018

Понятие и виды трудовых споров

«Expert Online» 2018

В ходе выполнения обязанностей в трудовой сфере работник наделён правом законной защиты в пределах закона, включая забастовку. Это отражено в Конституции РФ (в статье 37) и в ТК РФ.

Рассмотрение трудовых споров индивидуального типа отражено в главе 60 ТК РФ. Разрешение споров в коллективном порядке проводится согласно главе 61 ТК РФ, и называется «примирительные процедуры» (статья 37 Конституции РФ и статьи 409–415 ТК РФ). При этом имеется право устраивать забастовки.

Трудовой спор подразумевает разногласия между сторонами процесса, касающегося вопросов разрешения отношений в трудовой сфере с привлечением юридических структур, подробнее читать тут. В ходе разногласий ситуация оценивается двумя сторонами. Причинами выступают трудовые нарушения в правовой области или заблуждения в рамках данного процесса.

Трудовые споры классифицируются следующим образом:

Объект

  • Индивидуальные (отдельные сотрудники);
  • Коллективные (трудовой коллектив, полностью или частично).

Правовые отношения

1.   Результат нарушения отношений в сфере труда;
2.   Результат правонарушений, основанных на трудовых отношениях:

  • Организация трудовой деятельности и последующее эффективное управление.
  • Трудоустройство у конкретного работодателя.
  • Отношения, в основе которых лежит социальное партнёрство;
  • Участие сотрудников в процессе управления;
  • Повышение квалификации и т.п.;
  • Степень материальной ответственности;
  • Надзор с последующим контролем контроль;
  • Эффективное разрешение возникшей ситуации;
  • Социальное страхование.

Характер

  • Споры на основе соблюдения законодательства в сфере труда;
  • Споры, связанные с трудовыми условиями.

Предмет

  • Права в случае, если трудовой договор нарушен;
  • Выплаты с последующей компенсацией вреда.

Метод разрешения

  • Искового типа;
  • Неискового типа.

Куда обращаться для разрешения споров

Трудовой спор можно трактовать, как разногласия, которые не были урегулированы (ст. 381 ТК РФ), устраняемые посредством переговоров. Безрезультативный конфликт при обращении в орган, наделённый соответствующими полномочиями, превращается в трудовой спор.

Выбор органа юрисдикции для разрешения трудовых конфликтов зависит от многочисленных факторов.

  • Организация уровнем выше (министерство и т.д.);
  • КТС (комиссия по спорам в трудовой отрасли) (статья 382 ТК РФ);
  • Органы суда (споры в индивидуальном порядке) (по статье 46 Конституции РФ);
  • Комиссия по примирению, арбитраж и посредники (споры коллективного характера).

Субъектами разногласий в спорах индивидуального характера представлены стороны трудового договора. Субъектом трудовых споров коллективного типа является коллектив или лица, являющиеся представителями определённых сотрудников.

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