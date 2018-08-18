Прогноз Fitch Ratings дает поддержку рублю

«Позитивный»

В пятницу вечером 17 августа доллар США и евро выросли на Московской бирже, по данным NTERFAX.RU, до 67,5 рублей за доллар (на 65,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов) и до 77,04 рублей за евро (плюс 1,06 рубля). Бивалютная корзина (0,55 доля доллара и 0,45 доля евро) выросла на 83,86 копейки —до 71,79 рубля.

На выходные и понедельник, 20 августа ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1,75 копейки, до 66,8757 рублей за доллар (по итогам утренней индексной сессии) и увеличил курс евро на 12,72 копейки, до 76,1848 руб./евро.

По мнению экспертов агентства, рубль реагировал на падение рынка ОФЗ из-за продолжающегося выхода нерезидентов из российского госдолга. К окончанию недели индекс «чистых цен» ОФЗ RGBI упал до минимальных отметок с марта прошлого года — до 134,17 пунктов. Согласно одной из оценок, игроки этого рынка боятся не столько, собственно, новых санкций США на госдолг, «сколько дестабилизации валютного рынка и сопутствующих убытков от курсовых разниц». Действительно, падение валюты чуствительно бъет по игрокам рынка carry trade.

Динамика рынка валют также учитывала то волнение, с которым участники рынка ждали решения международного агентства Fitch Ratings по суверенному рейтингу России. Теперь можно сказать, что проявленный ими пессимизм не оправдался.

Как стало известно поздно вечером в пятницу, агентство Fitch подтвердило инвестиционный уровень рейтинга РФ, при этом, как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз – «позитивный», сообщил «Интерфакс».

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах остались на последней ступени инвестиционного уровня — «BBB-». На том же уровне подтверждены иные рейтинги, включая страновой.

Рейтинги РФ, считает агентство Fitch Ratings, учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с конкурентами. Прогноз «отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике».

Отметим при этом, что в своих оценках российской экономической политики при формировании позитивного прогноза международное агентство расходится со многими оценками, даваемыми в нашей стране. Так, его прогноз, отмечается в сообщении, учитывает «приверженность таргетированию инфляции и взвешенную фискальную стратегию».

В то же время в качестве факторов, влияющих отрицательно, отмечены высокая зависимость от сырьевых товаров, геополитическая напряженность, а также слабые стандарты управления.

Возросшая гибкость обменного курса рубля также стала одним из факторов, легших в основу прогноза «позитивный». Можно предположить, что это обстоятельство, вероятно, усилит мотивацию ЦБ РФ и дальше воздерживаться от мер по укреплению рубля.

И другие действующие факторы

Аналитики, чье мнение выяснил «Эксперт Online», так же считают, что Центробанк если и начнет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, то достаточно далеко «вниз» (для рубля) от нынешней границы курса.

Август 2018 года в очередной раз выдался для российского рубля очень напряженным, говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Коррекция на сырьевом рынке, объявление очередного пакета санкций со стороны США, ожидаемый рост инфляции - все это привело к более чем 10-процентному снижению рубля против доллара США и евро.

По словам Михаила Алтынова, директора по инвестициям ИК «Питер Траст», рубль резко вышел неделей ранее из 3-х месячного «боковика», а на премаркете 13 августа достигал отметок 69 рублей с лишним. В оставшуюся часть недели происходили коррекционные колебания в пределах двух рублей на фоне резко возросшей волатильности. Сейчас внутридневная волатильность курса, исходя из цен опционов, составляет 0.7 рубля.

Сергей Козловский отмечает, что текущая неделя оказалась для рубля чуть более позитивной по сравнению с предыдущей. Падение остановилось, и, кажется, рынок начал прописывать новые диапазоны.

Впереди рублю предстоит насыщенный всяческими опасностями новостной фон, говорит Михаил Алтынов, прежде всего — тема санкций. Он также ожидает активизации противостояния Китай-США. Уже сейчас китайские фондовые индексы – Гонконг, Шенчжень, Шанхай – смотрятся очень плохо, как и, по оценке аналитика, последняя статистика этой страны по экономике.

Турецкая история, говорит он, пока затихла, лира откатила от космических минимумов (на максимуме 89% девальвации с начала года!). Однако рынок не ждет, что ситуация в ближайшее время успокоится.

Отметим, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил о вероятности новых санкций Вашингтона в отношении Турции, если власти страны не отпустит американского пастора Эндрю Брансона.

Все внимание сейчас приковано к нефти, говорит Сергей Козловский, мы ориентируемся на рост от психологической отметки 70 долларов за баррель к 75 долларам, что, безусловно, поддержит сырьевые валюты и в частности рубль. Но это — если выстоит уровень 70 долларов, подчеркивает он.

Михаил Алтынов ожидает снижения нефти ниже указанной отметки, но считает, что сильное падение цен на нефть пока маловероятно, так как очень сильны страхи по поводу иранских поставок и падения добычи в Венесуэле.

ЦБ РФ крайне ограничен в способности влиять на текущие тенденции, говорит аналитик, консенсус состоит в том, что какая-то активность с его стороны появится лишь в том случае, если курс превысит отметку в 70, а то и в 75 рублей за доллар. Некоторые наблюдатели начали всерьез рассматривать и возможность повышения ставки.

Что бы ни говорили о том, что влияние курса рубля на инфляцию ослабло, совсем отменить взаимосвязь не получится, импорта в экономике РФ все еще много, добавляет он.

По словам Сергея Козловского, по паре доллар/рубль верхней границей коридора останется уровень 67,50, поддержка сформируется на отметке 65,00, а евро/рубль продолжит движение в коридоре 75-77 в течение всей следующей недели.