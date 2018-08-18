В каком интернет-магазине предпочтительнее покупать одежду и обувь

В последнее время популярность онлайн-магазинов значительно возросла, поскольку приобретать товары в интернете не просто модно, но и выгодно. Они очень полезны для занятых людей, не имеющих времени на обычный шопинг, а также для тех, кто хочет, но не может побывать в магазинах известных торговых марок.

Дистанционные покупки – именно то, что нужно людям, проживающим далеко от Москвы. Помимо экономии времени и легкости приобретения товаров, онлайн-магазины превосходят простые торговые центры разнообразием ассортимента. Кроме того, отсутствие необходимости у онлайн-магазинов нести высокие расходы на аренду торговых залов и зарплату продавцам-консультантам позволяет им устанавливать более доступные цены на товары, чем в обычных магазинах.

Основные принципы выбора онлайн-магазина одежды

Поскольку количество оналйн-магазинов в настоящее время очень велико, сделать выбор в пользу одного из них довольно затруднительно. Чтобы принять оптимальное решение, следует руководствоваться следующими критериями:

Продолжительность присутствия на рынке. Фирмы, просуществовавшие много лет, заслуживают большего доверия, чем появившиеся недавно.

Стоимость товаров. Поскольку она публикуется в интернете, покупатели имеют возможность быстро и легко сравнить несколько онлайн-магазинов друг с другом по данному критерию.

Удобство получения товара, его оплаты и возможность возврата. Солидные фирмы уделяют большое внимание не только тому, чтобы доставить покупку заказчику в установленные сроки, но и предоставлению ему возможности отказаться от нее путем легкого оформления возврата. Такая возможность необходима по той причине, что при покупках в глобальной сети всегда существует вероятность заказать товар, который вам не подходит. Если онлайн-магазин устанавливает жесткие ограничения на условия возврата, то это является поводом для отказа от использования его услуг.

Широта ассортимента. В хорошем онлайн-магазине покупателям предлагают обширный выбор торговых марок – как получивших широкую известность, так и не очень популярных. Если с компанией сотрудничают известные дизайнеры, то это также свидетельствует о ее высокой надежности.

Репутация. Для составления общего впечатления об онлайн-магазине полезно ознакомиться с отзывами его клиентов, опубликованными ими в интернете.

Наиболее популярные онлайн-магазины

Ниже приведено описание нескольких наиболее популярных онлайн-магазинов, на которые стоит обратить внимание российским покупателям.