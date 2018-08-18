В каком интернет-магазине предпочтительнее покупать одежду и обувь

В последнее время популярность онлайн-магазинов значительно возросла, поскольку приобретать товары в интернете не просто модно, но и выгодно. Они очень полезны для занятых людей, не имеющих времени на обычный шопинг, а также для тех, кто хочет, но не может побывать в магазинах известных торговых марок.
Дистанционные покупки – именно то, что нужно людям, проживающим далеко от Москвы. Помимо экономии времени и легкости приобретения товаров, онлайн-магазины превосходят простые торговые центры разнообразием ассортимента. Кроме того, отсутствие необходимости у онлайн-магазинов нести высокие расходы на аренду торговых залов и зарплату продавцам-консультантам позволяет им устанавливать более доступные цены на товары, чем в обычных магазинах.
Основные принципы выбора онлайн-магазина одежды
Поскольку количество оналйн-магазинов в настоящее время очень велико, сделать выбор в пользу одного из них довольно затруднительно. Чтобы принять оптимальное решение, следует руководствоваться следующими критериями:
- Продолжительность присутствия на рынке. Фирмы, просуществовавшие много лет, заслуживают большего доверия, чем появившиеся недавно.
- Стоимость товаров. Поскольку она публикуется в интернете, покупатели имеют возможность быстро и легко сравнить несколько онлайн-магазинов друг с другом по данному критерию.
- Удобство получения товара, его оплаты и возможность возврата. Солидные фирмы уделяют большое внимание не только тому, чтобы доставить покупку заказчику в установленные сроки, но и предоставлению ему возможности отказаться от нее путем легкого оформления возврата. Такая возможность необходима по той причине, что при покупках в глобальной сети всегда существует вероятность заказать товар, который вам не подходит. Если онлайн-магазин устанавливает жесткие ограничения на условия возврата, то это является поводом для отказа от использования его услуг.
- Широта ассортимента. В хорошем онлайн-магазине покупателям предлагают обширный выбор торговых марок – как получивших широкую известность, так и не очень популярных. Если с компанией сотрудничают известные дизайнеры, то это также свидетельствует о ее высокой надежности.
- Репутация. Для составления общего впечатления об онлайн-магазине полезно ознакомиться с отзывами его клиентов, опубликованными ими в интернете.
Наиболее популярные онлайн-магазины
Ниже приведено описание нескольких наиболее популярных онлайн-магазинов, на которые стоит обратить внимание российским покупателям.
- Артабан.ру https://www.artaban.ru/ – один из крупнейших интернет магазинов одежды в России. На его страницах вы найдете женскую, мужскую и детскую одежду, спортивные товары, обувь, купальники и нижнее белье с доставкой из США и Европы по низким ценам. Среди представленных 125000 уникальных моделейкаждый покупатель смозжет подобрать себе аподходящую. Доставка одежды и обуви осуществляется по всей России без предоплаты, на выбор клиентам предлагается множество различных вариантов доставки – курьер, ускоренная почта EMS, самовывоз и автоматизированные пункты выдачи.
- OTTO. Эта германская фирма была создана еще в далеком 1949 году и заняла лидирующие позиции в торговле по каталогам. В настоящее время она занимает вторую позицию в мировом рейтинге фирм, специализирующихся на розничной продаже товаров через интернет. Курьерская служба этого онлайн-магазина работает в семидесяти трех российских городах. За каждого друга, приведенного на вебсайт онлайн-магазина покупателем, «ОТТО» предоставляет ему бонус в размере пятисот рублей.
- Laredoute. Эта французская фирма была основана более столетия назад, и успела накопить богатый опыт в выпуске текстильных изделий. Начиная с 1969 года, она сотрудничает с известными моделями и ведущими дизайнерами, что помогло ей занять третье место в мире в онлайн-торговле. Недостатки состоят в том, что возврат денег производится почтовым переводом, а продолжительность доставки со склада во Франции достигает одного месяца. Кроме того, в этом онлайн-магазине можно приобрести исключительно французские торговые марки.
- Wildberries. Этот онлайн-магазин за десять лет работы успел стать одним из лидеров российской дистанционной торговли. Важное преимущество состоит в наличии своего интернет-портала, где постоянно появляются публикации о последних модных трендах. Помимо одежды, в этом онлайн-магазине можно приобрести товары для дома и спортивные товары. Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу занимает один день, жители других российских городов получают свои заказы в десятидневный срок.
- Boutique.ru. Первоначально этот российский проект продавал лишь товары класса «люкс», но в дальнейшем стал заниматься реализацией торговых марок класса масс-маркет. Преимущество данного онлайн-магазина состоит в богатом выборе торговых марок, который значительно превосходит ассортимент даже крупнейших торговых центров. Недостаток состоит в возможности возврата товара лишь в течение двух недель, причем оплачивать обратную посылку приходится заказчику.
- Lamoda. Этот онлайн-магазин был основан в 2011 году, но успел за столь короткий период времени завоевать высокую популярность у российских покупателей. Его преимущество заключается в наличии у покупателя возможности сделать предварительную бесплатную примерку: ему привозят на дом несколько выбранных им моделей, и он оставляет наиболее подходящую. Профессиональные стилисты фирмы готовы предоставить покупателям консультации перед оформлением заказа по выбору подходящей модели. Доставка покупок осуществляется бесплатно, а вернуть их можно на протяжении года после приобретения.