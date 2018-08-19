Как выбрать пляж в Адлере

Ласковое Черное море, тропическое солнце, благоустроенная многокилометровая береговая линия… Все это можно встретить в самом южном районе Сочи – Адлере.

Это прекрасное место, как для семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения. Необходимо лишь выбрать пляж по душе и шикарный отдых вам будет обеспечен.

Песчаные пляжи

Пляжей, полностью покрытых песком в Адлере, к сожалению, нет. Все побережье этого сочинского района – галечное. Да и заход в воду не всегда можно найти удобный. Чаще всего отдыхающим приходится ходить по берегу в обуви, а купаться в специальных тапочках.

Но это вовсе не означает, что песка в Адлере не найти. На некоторых галечных пляжах есть отдельные песчаные участки. Ну и конечно, нельзя не упомянуть искусственно созданный песчаный пляж «Волна», неподалеку от которого раскинулся одноименный развлекательный центр.

Частные пляжи

Можно сказать, что частных пляжей, в полном понимании этого определения в Адлере, нет. Почти все побережье общедоступно, за исключением пляжей, прилегающих к ведомственным санаториям. Но при желании туда можно попасть, приобретя специальный пропуск.

Дикие пляжи

Для поклонников уединенно отдыха центральные пляжи Адлера уж точно не подойдут. Да и на береговой полосе, расположенной неподалеку от границы с Абхазией всегда много туристов. Найти безлюдное место можно на севере побережья, в районе Дагомыса, Мамайки или Малого Ахуна.

Дорога до диких пляжей занимает не более часа на электричке. Но зато отсутствие шумной толпы будет гарантировано. Правда, зонтов от солнца и шезлонгов тут тоже не сыскать, поэтому все необходимое придется брать с собой.

Кстати, в черте Адлера также есть несколько малопопулярных пляжей, например «Лего», находящийся недалеко от порта. Туристов там не много, но и добираться до него слегка проблематично. Если конечно, не остановиться в одном из гостевых домиков неподалеку от парка «Южные культуры».

Бесплатные пляжи

Платных пляжей на территории Адлере практически нет. Единственное, за что взимается плата – это коммерческие услуги (аренда, шезлонгов, зонтов, катание на «банане» и пр.). Их стоимость может на каждом пляже разнится. Устанавливается она, как правило, в начале курортного сезона.

Особой популярностью у туристов пользуются пляжи «Чайка» и «Огонек». Однако лучшим все же считается «Мандарин», находящийся неподалеку от реки Мзымта. Только тут можно найти удобные мягкие шезлонги и крытые беседки. Кроме того на этом пляже есть довольно обширные прибрежные участки покрытые песком.