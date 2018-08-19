Как выбрать подходящую модель Iphone

В связи со значительным расширением модельной линейки смартфонов Apple выбор оптимального варианта вызывает большие затруднения, особенно с учетом постоянного изменения цен.
Ниже приведено описание достоинств и недостатков наиболее популярных айфонов, приорести которые вы можете в магазине iphonegrad, а также прочитать или оставить iphone-spb.ru отзыв.
- Apple iPhone X на 64 Гб. Целевая аудитория этой модели состоит из людей, для которых главное значение имеет возможность приобрести новинку по любой цене, даже если ради этого придется влезть в долги. iPhone X оснащен самым мощным процессором среди всех представленных на рынке аналогов, а в его задней части установлена одна из лучших в мире мобильных видеокамер. Дисплей также выше всяких похвал. Однако Face ID срабатывает примерно восемь раз из десяти, а корпус такой маркий, что проще сразу обзавестись чехлом-накладкой.
- Apple iPhone SE на 32 Гб. По показателю стоимость/качество это наиболее удачный гаджет Apple – компактный SE окупает каждый вложенный в него рубль. В числе важнейших преимуществ внимания заслуживают емкая батарея, недорогие аксессуары и наличие NFC. Единственный недостаток заключается в том, что стандартных 32 Гб для кого-то окажется недостаточно. Решить эту проблему можно одним из двух способов: путем оптимизации хранилища или посредством приобретения на "сером" рынке iPhone SE на 128 Гб.
- Apple iPhone 8 Gold. У этих моделей имеется целый ряд достоинств. Они оснащены таким же процессором, что и iPhone X. Хотя в повседневном использовании это практически незаметно, но именно за счет мощного процессора поступление обновлений для iPhone 8 завершится на год позже по сравнению с iPhone 7. Это довольно весомый аргумент для тех, кто планирует использовать смартфон больше трех лет. Видеокамера в iPhone 8 Gold пусть и незначительно, но все же лучше, чем в iPhone 7. За четыре года, прошедшие с момента выпуска первого золотого iPhone 5s, компания Apple сумела найти оттенок, который позволяет Gold-версии казаться стильной, а не кичливой. Корпус из стекла – прекрасный способ выделиться среди невыразительных аналогов. Благодаря наличию беспроводной зарядки обеспечивается возможность значительной экономии на аксессуарах.
- Apple iPhone 7/7 Plus на 128 Гб. Седьмые модели быстро работают, отлично снимают, не тонут и не разбиваются при падениях даже без чехлов. Однако следует учитывать, что приобретать нужно исключительно черный матовый iPhone 7, поскольку черная глянцевая модель царапается даже под воздействием дуновений воздуха.