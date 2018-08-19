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Москва, 20.08.2018

Как выбрать удобный и практичный шкаф-купе?

«Expert Online» 2018

Шкаф-купе – невероятно удобное устройство для хранения вещей. Он может выступать в роли, как гардероба, так и серванта для хранения кухонной утвари или же элегантной мебели для прихожей, гостиной или спальни.

Не удивительно, что люди, намеревающиеся обновить интерьер, останавливают свой выбор именно на нем. Но как же из всего того многообразия, что предлагают современные производители, выбрать подходящую модель?

Особенности конструкции

Шкафы-купе http://avikamebel.ru/shkafy-kupe-na-zakaz в зависимости от предпочтений заказчика могут быть изготовлены практически любого размера и конфигурации. Это может быть как встраиваемая в нишу модель, так и самостоятельная конструкция. Первый вариант, по сути, представляет собой лишь раздвижные двери, благодаря чему способен гармонично вписаться в абсолютно любую комнату, даже если в ней имеются кривые углы. Единственным минусом такой конструкции является полное отсутствие мобильности.

Что касается корпусных моделей, то это полноценные шкафы оснащенные потолком, стенками и полом. Согласно техническим требованиям при их монтаже зазор от верха конструкции до потолка должен составлять не менее 2 – 3 см. А это, значит, что в комнате появляется дополнительно место для сбора пыли, что собственно и является минусом подобных моделей.

Надежный механизм – залог долговечности

Главный критерий выбора шкафа-купе – это его механизм. При раздвигании дверцы конструкции должны плавно и бесшумно скользить по направляющим, ну и конечно, не соскакивать с них. Оптимальным вариантом считается стальная или алюминиевая система рельсов с профилями, расположенными по всему периметру дверных полотен, которые также выполняют и роль ручек. Подобные механизмы включают в себя ролики высокого качества, оснащенные специальными подшипниками, обеспечивающими тихий и плавный ход дверок шкафа.

Выбираем фасад

Самым экономичным вариантом «лица» шкафа-купе считается ламинированный или шпонированный ДСП, который может быть представлен более чем в 50-ти различных оттенках. Не уступают ему в популярности фасады, имеющие бамбуковые или ротанговые вставки. Цена на них несколько выше, чем на ДСП, но зато они идеально дополняют интерьер, выполненный в восточном стиле.

Довольно востребованными также являются зеркальные шкафы. Они позволяют визуально увеличить комнату, и при этом абсолютно безопасны. Как показывают многочисленные тесты, разбить такой фасад довольно проблематично. Кстати, при необходимости зеркало может быть украшено пескоструйным рисунком, что позволяет придать помещению индивидуальности.

Одним из самых дорогих вариантов фасада считается пластик. Но, несмотря на свою высокую стоимость, долговечностью он не отличается. Мельчайшие царапины, случайно оставленные детьми или животными, не только портят внешний вид, но и не подлежат ремонту.

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