Меркель и Путин договорились завершить «Северный поток-2»

Свадебный президент

В Австрию российский президент формально поехал отдыхать. А точнее присутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль как почетный гость, своего рода «свадебный президент» (гость редкий, что и говорить). Но значимость этой поездки преуменьшать не стоит – она наполнена множеством смыслов, значений и задач.

Австрия играла ранее и старается играть сейчас роль некоего моста между Европой и Россией, соответственно, сохраняя прагматичную линию в отношении Москвы. Так, на фоне общего русофобского безумия вокруг «Дела Скрипалей» Австрия отказалась высылать российских дипломатов и прямо выступила против давления в этом вопросе со стороны Лондона.

Одновременно Вена стремится играть роль лидера, респектабельного собирателя консервативных сил Европы (не только Центральной и Восточной, но и Западной), так что Владимир Путин своей демонстрацией особых отношений с «молодым и перспективным» канцлером Себастьяном Курцем в какой-то степени помогает реализации этой сложной задачи. Не только нынешним визитом, но и предыдущими шагами. Австрия была первой страной, куда Путин совершил визит после инаугурации, и именно Вена наряду с Хельсинки рассматривалась как место проведения саммита с Трампом.

К тому же нужно помнить, что Карин Кнайсль не только выступает за нормализацию отношений с Россией, но и была выдвинута на пост главы МИД «Партией Свободы», которая вообще призывает к снятию санкций с России.

Кроме того, Путин своим визитом развенчивает слухи об «персональной» изоляции России. Смирившись с тем, что без Москвы важные вопросы не решаются, русофобы распространяли мысль о том, что с российским президентом «цивилизованные страны» готовы лишь вести дела, но не приглашать в приличные дома Европы. Но домов приличнее более, чем венские, в Европе найти трудно.

Путин, как известно, без труда находит общий язык с вменяемыми людьми и пользуется этим для налаживания личных контактов. «Религиозные его считают религиозным, консерваторы – консерватором, левые – левым. Путин ловок тем, что он сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения. Это очень опасно и грустно», — цитируют украинские журналисты точку зрения Бориса Райтшустера, немецкого журналиста, автора ряда антипутинских книг.

Мира не будет

Встреча приехавшего из Австрии в Германию Путина и ожидавшей его там Ангелы Меркель была рабочей, важной, но при этом не прорывной. Да, оба лидера в течение более чем 3 часов обсуждали важные вопросы, причем часть разговора шла без переводчиков (к счастью, никто в Германии скандал по этому поводу не поднял). Однако при этом никаких прорывов по той же Украине не было. В частности, по вопросу ввода миротворцев на Донбасс.

Официально стороны лишь «обсудили миссию» миротворцев и Меркель заявила, что Германия «готова нести ответственность» за нее. Согласно же инсайду, полученному одним из российских либеральных СМИ (что само по себе странно, поскольку куда более влиятельные немецкие коллеги эту информацию не получили), Меркель предложила Путину ввести на Донбасс миротворцев по украинскому варианту – то есть несколько десятков тысяч человек, которые будут контролировать ситуацию на всей территории непризнанных республик через специально созданную администрацию. Если эта информация верна, то судьба этого предложения очевидна – Путин его отверг как противоречащий Минским соглашениям, где четко оговорен процесс и последовательность передачи контроля над ДНР и ЛНР Киеву. Если Киев не соблюдает Минск, то не получает ЛНР и ДНР – вот формула России, и отступать от нее Москва не собирается. Поэтому слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об «осторожном оптимизме» в вопросе о миротворцах кажутся уж чересчур оптимистичными.

Оценивая результаты политических переговоров, надо иметь в виду, что часть стран Евросоюза до сих пор выступают против нормализации отношений с РФ, и это один из факторов, которые ограничивают пространство маневра для Меркель, возможность для нее разворота в сторону России.

Не убедим, так купим

Что же касается «Северного Потока-2», то тут переговоры были более интересными и сущностными. Так, стороны опять подтвердили наличие интересного компромисса по украинскому транзиту. «Украина должна и тогда, когда будет "Северный поток-2", играть роль в транзите газа в Европу», — заявила Ангела Меркель. Путин не возражал.

В Киеве снова говорили о том, что «Меркель принудила Путина учесть украинские интересы», а энергетики снова призывали украинское руководство вспомнить о элементарной математике. Даже без учета неизбежного роста спроса на российский газ в Европе (по причине сложностей с добычей на норвежских и нидерландских месторождениях) «Северный поток-2» еще не позволит Москве полностью отказаться от необходимости качать часть газа через Украину, хотя все меньше и меньше.

А сущностными данные переговоры стали потому, что Ангеле Меркель и Владимиру Путину пришлось решать проблему, созданную им со стороны Вашингтона. По данным The Wall Street Journal, в течение нескольких недель США могут принять санкции в отношении СП-2 и всех тех юрлиц, которые связаны с его финансированием и возведением.

Ситуация, конечно, анекдотичная. Трамп вводит санкции потому, что он обеспокоены энергетической безопасностью Европы, которая не только сама не вводит по этому поводу санкции, но и вместе с Россией строит «Северный поток-2». Естественно, такая позиция не способствует росту популярности американского лидера в Германии. Согласно проведенным в июле опросам, 64% немцев считают Трампа большей угрозой мировой безопасности, нежели Владимира Путина (которого в качестве большей угрозы назвало лишь 16%). 56% считают, что российский президент компетентнее американского, и лишь 5% в этом вопросе встали на сторону Трампа. Однако проблему он все-таки создал. К счастью, варианты ее решения есть.

Так, санкции в отношение компаний, финансировавших СП-2, важны и опасны, но они опоздали. Деньги на проект уже выделены. Более серьезной проблемой, по мнению сотрудника Финансового Университета Игоря Юшкова, могут стать санкции в отношение швейцарской фирмы, которая будет с осени заниматься непосредственно прокладкой трубы по дну. Ей, конечно, можно обещать компенсировать все убытки, однако (как показала ситуация с Ираном) обещания Европы не всегда убеждают европейские компании противостоять американским санкциям. Поэтому может быть найден иной выход – например, «Газпром» или аффилированная с ним структура просто купит судно-укладчик и самостоятельно проложит трубу.

Важно, что по крайней мере в этом вопросе Россия и Германия солидарны. Ну а как именно они договорились отвечать на «антипотоковые» санкции, гласности пока не предавалось. Однако комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прозрачно свидетельствуют о характере резюмирующей части переговоров: «В целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — процитировало его слова агентство РИА «Новости». И Чтобы уже совсем было понятно, он добавил: «В целом стороны обменялись пониманием того, что проект должен быть завершен». «Завершен», конечно, в хорошем смысле слова, то есть — достроен.