Выбор коммерческого транспорта: важные особенности

При выборе коммерческого автотранспортного средства необходимо принимать во внимание множество факторов. Первым делом следует определиться с тем, продукции каких производителей отдать предпочтение – отечественных или зарубежных.

В настоящее время на российском рынке наибольшей популярностью пользуются автомобили, выпущенные Горьковским автомобильным заводом. Это обусловлено их доступной стоимостью. Кроме того, эксплуатационные свойства данного авто в максимальной степени соответствуют условиям российских дорог, а производитель дает гарантию на пробег. К тому же на продукцию ГАЗ легко найти запасные части.

На втором месте по популярности находятся подержанные автомобили германского концерна Volkswagen. Это обусловлено тем, что качество и уровень комфортности таких моделей как Volkswagen Caddy, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter остаются недосягаемыми для большинства аналогов.

Volkswagen Caddy nfz.vw-axsel.ru

Однако надо учитывать, что при поиске запчастей на подержанные автомобили зарубежных производителей часто возникают сложности. Помимо того, они плохо переносят заправку российским бензином, качество которого оставляет желать лучшего. Ниже приведены главные критерии выбора коммерческого авто.

Конструкция привода

При выборе конструкции привода коммерческого автотранспортного средства необходимо учитывать следующее:

Пол грузового отсека в машине с передним приводом расположен ниже, что упрощает загрузки с использованием погрузчика.

Авто с задним приводом лучше всего использовать для транспортировки тяжелых грузов либо при наличии прицепа.

Машины с полным приводом являются незаменимыми при передвижении по обычным российским дорогам, по льду, по пересеченной местности. Однако надо принимать во внимание, что они расходуют больше горючего, чем остальные автомашины, так что их использование обходится дороже.

Вид кузова

Для транспортировки большого числа грузов желательно использовать бортовые автомашины, пикапы и фургоны, в которых имеется один ряд сидений и отделенное от него свободное пространство для грузов, прекрасным примером может послужить фургон Volkswagen Crafter. На таких машинах зачастую перевозят ящики, коробки, посылки и бандероли. Они пользуются высокой популярностью у ремонтных и сервисных бригад, поскольку обеспечивают возможность перевозки значительного объема стройматериалов, инструментов и нескольких пассажиров.

фургон Volkswagen Crafter nfz.vw-axsel.ru

Вид и габариты автотранспортного средства

Этот критерий определяет, каким образом и в каких целях будет использоваться автотранспортное средство.

Для управленцев приобретают простейшие машины класса А и В, укомплектованные минимальным количеством допоборудования.

Выбор машин для деловых поездок топ-менеджеров и рядовых работников фирмы зависит от ее внутренней политики. Для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов целесообразно предоставлять им наилучшие автотранспортные средства.

Владельцам малых предприятий целесообразно приобретать для работы недорогое авто класса А или В либо подержанную машину больших габаритов, подходящую для транспортировки грузов.

Габариты кузова

При выборе коммерческого автотранспорта необходимо определить его грузоподъемность. Для этого нужно исходить из вида грузов, которые будут на нем перевозиться. Погрузка может выполняться вручную либо с использованием автопогрузчика. Ширина дверей, их число и способ открывания должны позволять получать беспрепятственный доступ к грузовому отсеку. Чтобы установить необходимый минимум ширины кузова авто, надо измерить длину, ширину и высоту планируемого груза.

Число грузов и пассажиров

Коммерческие автомобили, в которых можно перевозить как грузы, так и пассажиров, имеют некоторые отличия от стандартных транспортных средств.

Один из вариантов предусматривает три или пять мест для пассажиров и вместительный кузов для перевозки грузов.

Другой вариант рассчитан на перевозку крупных грузов и нескольких пассажиров, дополнительное пространство для грузов обеспечивается в нем посредством передвигания сидений.

Еще один вариант кузова ориентирован в первую очередь на перевозку пассажиров, как в легковом автобусе Volkswagen Caravelle, то места для груза в нем совсем немного.

легковой автобус Volkswagen Caravelle nfz.vw-axsel.ru

Тип мотора

Автомашины, оборудованные дизельными или газовыми моторами, в использовании обходятся в разы дешевле, чем авто с бензиновым мотором. Особенно это относится к большим коммерческим автомашинам. С учетом того, что дизельные моторы обычно устанавливают на высокомощных авто, они применяются для транспортировки тяжелых грузов.

Финансовые расходы

Помимо стоимости автотранспортного средства, данный показатель включает в себя затраты на горючее, техобслуживание, выплату транспортного налога и др. Если цена нового автомобиля является чересчур высокой, то можно приобрести подержанную машину – она обойдется гораздо дешевле. Автомобиль ежегодно теряет приблизительно 15-25% от своей изначальной стоимости, и спустя три года его цена может составить 50% от стоимости новой машины.