В Швеции совершена дерзкая кража. Полиция ищет двух дерзких воров, которые украли среди белого дня из кафедрального собора в Стрегнесе королевские регалии: две короны и державу XVII века, а затем скрылись, как в фильмах о похождениях Джеймса Бонда, на катере.

Готический собор, построен в 1291-1340 годвх в самом центре тихого и живописного городка Стрегнесс, расположенного в 60 километрах к западу от Стокгольма. Он стоит на холме недалеко от озера Меларен, третьего по площади озера в королевстве.

В Стрегнесском соборе сейчас проходит выставка королевских регалий и он, естественно, открыт для посетителей. Кража произошла в середине дня. Пропавшие артефакты сделаны из золота и эмали и инкрустированы бисером, хрусталем и жемчугом. Одна корона и держава были сделаны в 1611 году для похорон короля Карла IX, гробница которого, кстати, находится в соборе. Вторая корона датируется 1625 годом. Она была использована на похоронах его внучки, королевы Кристины.

Это так называемые «похоронные» регалии. Они кладутся в гроб или на крышку гроба и поэтому чаще всего хранятся в соборах. Украсть же обычные королевские сокровища гораздо труднее, поскольку они находятся в подвалах Королевского дворца в Стокгольме.

Похитители достали королевские регалии, разбив стеклянный ящик, в котором они находились. Каким-то образом это способствовало отключению сигнализации. Затем воры выбежали из собора и спустились на двух черных велосипедах с багажными ящиками и детскими сиденьями (тоже, кстати, украденных, как выяснилось позже) к озеру. Там, у маленького причала стоял небольшой катер, на котором они и скрылись. К счастью, в результате ограбления никто не пострадал.

Свидетель происшедшего Том Ровелл, обедавший в кафе напротив Стрегнесского собора, рассказал изданию Aftonbladet, что видел, как из собора выбежали двое мужчин. Он заявил, что по их поведению сразу догадался, что они – воры. Что касается внешности, то Ровелл сказал, что уверен в одном: они не скандинавы.

Кстати, «ЧП» во вторник не отразилось на намерении Тома Ровелла жениться в предстоящую субботу. Церемония состоится в Стрегнесском соборе.

Полиция считает, что преступники ушли на катере через систему сообщающихся озер западнее Стокгольма. Стражи порядка организовали крупную поисковую операцию с привлечением вертолета и полицейских катеров, но поиски не увенчались успехом. К поискам грабителей и королевских регалий подключился и Интерпол. Представитель полиции Стефан Дангардт заявил, что украденные предметы являются национальным достоянием и что их, скорее всего, будет очень трудно продать.

«1:0 в их пользу,- рассказал журналистам начальник отдела управления полиции по связям с прессой Томас Агневик.- Мы хотим распространить по всему королевству информацию и фотографии украденных регалий, чтобы люди при случае могли их узнать. Оценить украденные артефакты трудно, потому что они уникальны и имеют огромную историческую и культурную ценность. Когда крадут такие предметы, то в большинстве случаев рано или поздно они находятся, потому что реализовать их трудно. Поэтому мы очень надеемся вернуть их».

Специалисты тоже считают, что продать похоронные королевские регалии практически невозможно. Похитителям, кстати, за кражу грозят шесть лет тюрьмы.

Это не первая кража похоронных королевских регалий в Швеции. В 2013 году были украдены корона, держава и скипетр, которые были использованы на похоронах шведского короля Юхана III (1537 – 1592). Их украли ночью из Вастераса, городка, тоже находящегося на озере Меларен.

Через несколько дней похитители вернули регалии. Они позвонили в полицию и рассказали о месте на обочине дороги, где оставили артефакты в двух мешках для мусора. Так что, можно сказать, что 1:0, причем в пользу королевской семьи, счет был как раз после того случая. А сейчас пока — 1:1.