Активный август

Лето - самое короткое время года: пролетает всегда незаметно. На пороге последний летний месяц и мы собрали для вас самые интересные события, чтобы этот август стал незабываемым.

Московское небо и группа “Чайф”

Ежегодный фестиваль воздухоплавания “Московское небо” - это территория настоящего аэродрома, на которой вы сможете летать, подниматься, запускать, жужжать и мастерить! Самолеты, планера, отличная музыка, полеты для взрослых и мастер-классы для детей. Организаторы постарались собрать в одном месте различные классы авиамодельного спорта, на взлетной полосе будет все: от маленьких пенолетов до моделей реактивных самолетов. А вечером в небо поднимутся воздушные шары, парапланы и споет группа “Чайф”. Чемпионы России, Европы, Мира, обладатели многочисленных кубков и наград порадуют вас своим мастерством. Организаторы обещают построить первую в России трассу для гонок дронов с туннелем через сцену и настоящий кордодром. “Московское небо” - единственный в России фестиваль, на котором летают практически все классы авиамоделей, от “детских” метательных планеров и бумажных самолетов и до вершины авиамоделизма - реактивных моделей, развивающих скорость до 250 км/ч.

МЕСТО: Аэродром «Черное», АО МАРЗ в Балашихинском районе Московской области

ДАТА: 25-26 августа

БИЛЕТЫ: 1200 руб. (1 день), 2000 руб. (2 дня)

САЙТ: московскоенебо.рф

NoGravity Theatre. «Aria»

предоставлено пресс-службой

В рамках фестиваля искусств “Вдохновение” на ВДНХ состоится премьера спектакля “Aria” итальянского режиссера Эмилиано Пеллисари, построенного на игре телодвижений и уникальной работе машинерии, который стал одним из самых популярных в Европе. Постановка в стилистике итальянского барокко возрождает традицию “театра чуда”, где появляются необычные образы, с которыми происходят неожиданные метаморфозы, а герои не только ходят по сцене, но и в буквальном смысле “ходят” по воздуху. Шоу, в котором цирковые трюки, классическая музыка, танец и театр сплетаются в единое целое, впервые будет показано в России. Придумавший его Эмилиано Пеллисари не только режиссер, но также сценарист, видеодизайнер, иллюзионист и хореограф. Музыканты оркестра «Роман Барок Ансамбль» аккомпанируют происходящему на инструментах, созданных в эпоху барокко, вокальные партии исполняют два молодых певца — контртенор Ангело Бонаццоли и сопрано Сюзан Бунгард.

МЕСТО: «Зеленый театр. Cцена на воде».

ДАТА: 2–4 августа 2018 года в 20:00.

СТОИМОСТЬ: 1500–7500 рублей.

САЙТ: http://vdohnovenie.vdnh.ru

Танковый биатлон

предоставлено пресс-службой

Международные соревнования по танковому биатлону уже в шестой раз пройдут в России на подмосковном военном полигоне Алабино. В этом году в биатлоне примут участие танковые экипажи из 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На настоящем спортивном поле боя команды будут соревноваться в искусстве вождения танка и точности стрельбы. Соревнования будут состоять из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет, в которых примут участие более 80 боевых машин. Кроме основной программы на территории полигона зрители увидят выставку-реконструкцию, посвященную 100-летию Красной Армии, Советской армии и Военно-морского флота, Вооруженных Сил Российской Федерации; образцы бронетанковой техники и вооружения разных лет; удивятся искусству военных поваров в ходе конкурса «Полевая кухня». В день открытия состоятся также показательные выступления авиамоделистов и кубок ДОСААФ России по триалу. Для детей будут работать аттракционы и множество других развлечений. По традиции в день открытия конкурса посетителей ждет «Танковый балет» - действие происходит под музыку в сопровождении комментариев диктора. В день закрытия чемпионата зрители смогут увидеть выступление пилотажных групп России «Русские Витязи» и «Стрижи».

МЕСТО: Полигон АЛАБИНО

ДАТА: С 28 июля по 11 августа

БИЛЕТЫ: От 400 руб. До полигона будет следовать бесплатный трансфер.

САЙТ: http://tank-biathlon.com

Фестиваль “Сады и Люди”

предоставлено пресс-службой

На ВДНХ пройдет V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и Люди». Ежегодно мероприятие собирает ландшафтных дизайнеров, питомниководов и других профессионалов зеленого рынка России и мира. Тема конкурса 2018 года – «Игра в саду». Международное жюри во главе со знаменитым британским садовым дизайнером Энди Стедженом определит победителей конкурса в нескольких номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Ландшафтный арт-объект", "Сады начинающих". Помимо выставки садов посетителей ждут мастер-классы, шоу-программа, конкурсы и многое другое. “Зеленый лекторий” – традиционный проект фестиваля для профессионалов и любителей садоводства. Это 5 лекций от звезд ландшафтного искусства о том, как строить сады, в том числе, мастер-класс председателя жюри фестиваля Энди Стеджена.

МЕСТО: ВДНХ, площадь Экспо

ДАТА: 16-26 августа

БИЛЕТЫ: 500 руб.

САЙТ: http://sadiludi.ru

«Курортная мода» Александра Васильева на ВДНХ

предоставлено пресс-службой

Выставка известного историка моды Александра Васильева покажет развитие купального костюма в ХХ веке. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали текущей моде. Гости также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое. Выставка «Курортная мода» будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод, эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.

МЕСТО: ВДНХ, павильон №16 «Гидрометеорология»

ДАТА: 1 августа - 4 ноября

БИЛЕТЫ: 300 руб.

САЙТ: http://vdnh.ru/news/vystavka-kurortnaya-moda-aleksandra-vasileva-otkroetsya-na-vdnkh/

Концерты в парке на воде

предоставлено пресс-службой

Девиз этой площадки - “Удивляй!” В августе организаторы подготовили для зрителей серию необыкновенных и совершенно разноплановых вечеров - от выступления Балета Москва до веселых датчан Brothers Moving и Optimystica Orchestra во главе с ее лидером Евгением Фёдоровым. А в последний день лета здесь даст сольный концерт Тамара Гвердцители. 19 августа на Сцене на воде пройдет невероятный концерт - мелодии из фильмов “Крестный отец”, “”Однажды в Америке”, “8 ½”, “Сладкая жизнь”, “Дорога”, “Новый кинотеатр”, “Парадизо”, “Однажды на Диком Западе” в джазовой переработке представит известнейший итальянский саксофонист Розарио Джулиани. С ним охотно сотрудничают как итальянские, так и видные зарубежные музыканты. На этот раз с Джулиани выступают Асхат Сайфуллин, Александр Титов и Даррел Грин. Другими словами, собралась интернациональная бригада: Италия – Россия – США. Компанию им составит барабанщик Саша Машин.

МЕСТО: Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде

ДАТА: 19 августа

БИЛЕТЫ: 500-1500 руб.

САЙТ: http://stage.vdnh.ru

Выставка "Душа московских улиц" Владимира Степанова

предоставлено пресс-службой

Степанов начинает снимать в 50-е годы прошлого века, когда советская фотожурналистика держалась за жесткие каноны постановочной фотографии, проходящей цензуру. На Западе уже работают Анри Картье Брессон и Робер Дуано, Роберт Франк, а на полках советских магазинов появляется журнал «Чешское фото», со страниц которого отечественные фотографы получают информацию о новых тенденциях в мировой фотографии. С приходом поколения «оттепели» наша фотография не могла не измениться. Молодой, вдохновленный и без памяти влюбленный в фотографию и в Москву, фотограф ходит по улицам и бульварам, заглядывает в дворики — снимает реальную жизнь. Он говорит на языке эмоций, ищет новые формы и выражения, и именно поэтому его фотографии становятся нам так дороги. Более 60 оригинальных авторских фотографий, датируемые 1956–1964 годами будут представлены в экспозиции Центра фотографии имени братьев Люмьер. Владимиру Степанову удалось невероятно точно передать неповторимость момента, настроение, детали быта и фактуру времени. Благодаря его фотографиям у нас остались уникальные свидетельства о городе, которого уже нет.

МЕСТО: Центр фотографии имени братьев Люмьер

ДАТА: по 16 августа

БИЛЕТЫ: от 250 рублей

САЙТ: http://www.lumiere.ru

Пикник Афиши

предоставлено пресс-службой

Год из года фестиваль радует фанатов феерическим лайнапом. 2018-й - не исключение. На один из главных фестивалей страны в этом году приедут: Arcade Fire, Земфира, Belle & Sebastian и King Gizzard & The Lizard Wizard. Кроме этого, новый герой поколения Фараон, вирус, захвативший ваши ленты соцсетей Монеточка, авторы умной электроники Аигел, чувственные Oscar and the Wolf из Бельгии и Anna of the North, нешаблонная поп-певица из Швеции Skott, на все руки R&B-музыкант Gabriel Garzon Montano, герои молодой гитарной сцены Пасош, харизматичные австралийские панки Amyl and the Sniffers и джазовое трио Даниила Никитина 21 pm и Вероника Шрамко со специальной программой. Помимо классной музыки Пикник Афиши предложит зрителям гастрономическую программу, дизайн-маркет и миллион развлечений – от настольных игр до современного искусства.

МЕСТО: Музей-заповедник “Коломенское”

ДАТА: 4 августа 2018 года в 12ч.

СТОИМОСТЬ: 4000 рублей.

САЙТ: https://picnic.afisha.ru

Booking Machine Festival

предоставлено пресс-службой



Объединение Booking Machine известного рэпера Оксимирона объявило о проведении своего первого музыкального фестиваля — Booking Machine Festival (BMFest). Он пройдет 25 августа в музее-заповеднике «Коломенское». В списке выступающих — все артисты Booking Machine: Thomas Mraz, Markul, May Wave$, Porchy и другие. Конечно же, главный рэп-фестиваль не обойдется и без Оксимирона. В видеоприглашении он подчеркнул, что это будет его единственное выступление в этом году, а потому пропустить фестиваль никак нельзя. Специальный гость Booking Machine Festival — американский рэпер Lil Xan. Это будет его первый концерт в России.

МЕСТО: Парк Коломенское

ДАТА: 25 августа 2018 года

СТОИМОСТЬ: от 2000 рублей

САЙТ: https://bmfest.com