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Москва, 02.08.2018

Американские эксперты рассказали о возможной причине будущего падения рубля

«Expert Online» 2018

Американские эксперты прогнозируют падение российского рубля на 15% при возможном введении США санкций против госдолга России.

При этом отмечается, что пока какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup.

Биржевые аналитики также отметили, что дополнительный отток капитала, вызванный данным событием, может в конечном счёте ослабить рубль.

Ранее сообщалось, что на фоне охлаждения спроса глобальных инвесторов на долларовые активы и устойчиво стабильные и достаточно высокие цены на энергоносители рублю явно не хватает оперативного простора для несколько большего укрепления по отношению к доллару и евро.

Поэтому торги на внутреннем валютном рынке проходят в рамках уже сложившихся торговых диапазонов и в последнее время есть шансы «попробовать на вкус» нижние границы этих ориентиров.

Согласно данным Московской биржи, утром 2 августа, доллар торговался по 63,15 рубля, что на 11 коп. выше закрытия торгов вчерашнего дня. В свою очередь, курс евро утром в четверг по сравнению с вечером среды потерял 6 коп. и составлял 73,14 руб.

При этом рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине, отыгрывая укрепление доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке.

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