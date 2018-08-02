Филиппины купят российское оружие, несмотря на возможные санкции со стороны США

Питер Каэтано – глава МИД Филиппин – заявил, что его страна не будет отказываться от приобретения российского оружия вопреки возможным американским санкциям.

По его словам, Филиппины ожидали критики решения о приобретении вооружений в РФ, а также данных о возможных санкция со стороны США, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ограничительные меры, которые могут принять в отношение его страны в Вашингтоне, Манилу не пугают.

«Поэтому я не думаю, что мы откажемся от решения купить российское оружие», – резюмировал Каэтано.