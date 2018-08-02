Легенда российского биатлона ответил на обвинения в коррупции

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) легендарный Александр Тихонов ответил на обвинения экс-президента Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгарда в попытке дачи взятки.

По словам Тихонова, факт о котором рассказал СМИ бывший норвежский спортивный чиновник действительно имел место, пишет газета «Спорт-экспресс».

«Я ему ещё тогда бутылку водки подарил, – вспоминает Тихонов. – Её он оставил, а 500 евро мне вернул. Я ему всё объяснил, и он всё правильно понял. Но норвежцы – отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция – нельзя дарить кошелёк пустым. А у него как раз день рождения был».

Кроме того, Тихонов пояснил, что положил в кошелёк 500 евро, так как мелких купюр у него не было.

«У меня была пачка приличная – 4 тыс. евро, если не больше. И всё купюрами по 500 евро. В итоге деньги я у него забрал. Вот на этом мы и разошлись. А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали уже десять раз», – резюмировал легендарный спортсмен.

Напомним, накануне появилась информация, что Туре Бейгард – бывший президент Союза биатлонистов Норвегии – обвинил экс-главу СБР, легендарного советского стреляющего лыжника Александра Тихонова в попытке подкупа должностного лица.

По словам Бейгарда, ещё в 2013 году Тихонов якобы пытался подкупить его, вручив кошелёк с 500 евро. При этом бывший норвежский спортивный чиновник утверждает, что тогда воспринял это как попытку подкупа.