Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей

Британские журналисты обвинили миротворцев ООН в массовых изнасилованиях детей по всему миру.

Согласно их данным, тысячи «голубых касок» осуществляли сексуальное насилие над голодающими детьми и женщинами в местах службы.

В частности, своё собственное расследование провёл телеканал Channel 4, по результатам которого выяснилось, что последние 20 лет более 1,7 тыс. миротворцев были обвинены в изнасилованиях мирных жителей. При этом под суд попали не более 50 из них.

Всё это вызывает гнев мирных жителей. Речь идёт, прежде всего о странах африканского региона.

Глава миссии ООН в Африке по борьбе с заболеванием Эбола Энтони Банбери отметил, что миротворцы, добросовестно выполняющие свою работу, понимают возмущение людей, столкнувшихся с произволом.

Ранее миротворцев ООН уже обвиняли в сексуальном насилии в Конго. Так, в октябре 2017 года столица Конго Киншаса была названа третьим в мире городом по уровню опасности сексуального насилия.