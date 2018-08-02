Некоторые россияне стремительно богатеют

Состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала года на 13,96 млрд долларов и достигло 271,2 млрд долларов. Эти результаты отражают рост российской экономики, но аналитики склонны видет в них, прежде всего, рост социального неравенства.

Bloomberg их посчитал

По состоянию на 1 августа 2018 года совокупное состояние 24 крупнейших миллиардеров России выросло на 13,96 млрд долларов и составило 271,2 млрд долларов, передает агентство Bloomberg, рассчитывающее собственный индекс Billionaires Index. В число самых богатых людей страны вошли, в частности, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Леонид Михельсон.

Так, в отчетный период самым богатым россиянином, пишет агентство ТАСС, стал основной владелец компании «Северсталь». Состояние Алексея Мордашова с начала года выросло на 675 млн долларов и достигло 20,4 млрд долларов. За ним следует основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 20,3 млрд долларов (рост на 2,24 млрд долларов с начала года). Замыкает тройку богатейших россиян глава «Новатэка» Леонид Михельсон с капиталом 19,9 млрд долларов (+3,27 млрд долларов).

Четвертое и пятое место среди россиян заняли владелец «Интерроса» Владимир Потанин и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко с состояниями 18,5 млрд и 15,9 млрд долларов соответственно. Подпавший под санкции США миллиардер Олег Дерипаска в число 24 богатейших россиян не вошел.

Период накопления скоро закончится

По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, рейтинг далеко не объективен, так как основывается в основном на капитализациях компаний, которым владеют участники рейтинга. При этом большую часть их состояния составляют различные предметы роскоши и недвижимость, которая зачастую оформлена не непосредственно на них, а на их доверенных лиц, в России такая практика распространена.

Примерно половину прироста благосостояния богатейших россиян составил прирост котировок акций, находящихся в их портфелях — в силу роста российского фондового рынка на 10% с начала года, считает аналитик.

При этом он отмечает, что когда СМИ печатают цифры многомиллиардных доходов олигархов, это вызывает естественную эмоциональную реакцию у остального населения, но куда правильнее было бы публиковать статистику об уровне расслоения общества по доходам. Для этого применяется индекс Джини, который измеряет имущественное расслоение в обществе в диапазоне от 1 до 100, где 1 — наименьшая степень, а 100 — наивысшая. Так вот, Россия по индексу Джини находится на отметке 41.2, а, например, США — на отметке 45, то есть в США уровень расслоения еще выше. Финляндия может являться идеальным примером с индексом Джини 21.5.

Но, как полагает Алексей Антонов, высокий уровень расслоения доходов в США и в России не связан с каким-то олигархическим заговором или вредной социальной политикой. Он является просто следствием диалектики социально-экономического развития любой страны: сначала идет накопление капитала, потом его концентрация в элитах, потом, по мере старения элит — перераспределение, и лучше всего, чтобы это перераспределение было мирным. Тогда ценность накапливается и сохраняется, а страна получает экономический рост. Период накопления капитала в России, считает он, будет продолжаться еще как минимум 5-6 лет.

Что хорошо для миллиардеров, то хорошо для страны?

Следует отметить, что прирост богатства крупнейших владельцев промышленной собственности в РФ нужно оценивать, прежде всего, как прирост капитализации принадлежащих им акций, который сам по себе является безусловно положительным явлением. Рост капитализации именно этих состояний даже ниже рынка, что объяснимо, поскольку среди лучших из российских «голубых фишек» доминируют компании с преобладающим госучастием. Рост состояний не равнозначен росту личных доходов, хотя и нельзя сказать, что между ними вовсе нет корреляции. Однако в общественном восприятии, конечно, эта разница стирается.

Рассмотрение вопроса концентрации собственности, скорее всего, была бы более актуальной в этом контексте, хотя судить о ней по выборке из 24-х самых крупных собственников не корректно. Иное дело, что и статистические коэффициенты отражают в принципе те же явления, что и «рейтинги миллиардеров».

Шура, сколько вам надо для счастья?

На проблему социального неравенства в России обращает внимание и директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Он полагает, что информация об увеличении состояния богатейших россиян говорит о угрожающих масштабах, которые принимает неравенство.

Многолетнее падение доходов российского населения, при одновременном увеличении доходов олигархов может привести к социальному взрыву, говорит он, ведь более половины российского населения получают заработную плату не выше 25 тысяч рублей в месяц, а четверть населения меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Такой дисбаланс в доходах привел к тому, рассказывает эксперт, что 10% самых богатых российских граждан обладают 90 % совокупного благосостояния, в то время как в Китае, эта цифра равна только 70%. Состояние 24 богатейших россиян оценивается в 271,2 млрд долл., что составляет почти 60% от международных резервов банка России, которые на 20 июля 2018 года составляли 457,9 млрд долл. И хотя среди бизнеса сейчас очень востребована тема социальной ответственности, которая подразумевает многочисленные виды помощи и поддержки различным группам населения, похоже, данные инициативы надо выводить на другой уровень и делать их обязательными.

Также, уверен эксперт, необходимо корректировать налоговую политику, снижая налоговое давление на малоимущие слои населения, обеспечивая льготные условия работы для самозанятых и малого бизнеса, при этом увеличивая нагрузку на российские олигархические структуры и государственные нефтегазовые компании. К сожалению, последние инициативы правительства показывают, что налоговое давление на основную массу российских граждан будет только нарастать при падении уровня социальной поддержки, констатирует Андрей Коптелов.