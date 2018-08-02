Нерезиденты, куда же вы!

Несмотря на довольно позитивные ожидания итогов прошедшего накануне аукциона Минфина по двум выпускам облигаций федерального займа, размещение вышло слабым. Из заявленных 35 млрд рублей Минфин смог продать 28,1 млрд, и по обоим выпускам пришлось предлагать скидки к рыночной цене. В результате потери, правда, не особо значительные, к евро и доллару понес рубль.

Напомним, 1 августа Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26225 на сумму 15 млрд рублей. В министерстве были уверены, что ситуация на рынках стабилизировалась после провального апреля, что подтверждали последние аукционы по ОФЗ, – к примеру, 25 июля Минфин в полном объеме разместил ОФЗ на 35,2 млрд руб. при совокупном спросе 83,3 млрд руб.

Аналитики объясняют итоги аукциона практически полным отсутствием спроса со стороны иностранных инвесторов. Спрос нерезидентов на ОФЗ резко обвалился еще в апреле 2018 года после расширения антироссийских санкций со стороны США и до сих пор не восстановился, напоминает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. Наоборот — за истекшие несколько месяцев спрос на бумаги стал еще ниже, об чем свидетельствует динамика индекса российских гособлигаций RGBI. Это неудивительно: геополитическая напряженность вокруг России сохраняется, а вместе с ней – и риски введения новых санкций.

Из недавнего заявления американских сенаторов понятно, что в США по-прежнему обсуждается возможность введения ограничений на инвестиции в российский госдолг, указывает аналитик. А такая мера непременно аукнется оттоком средств нерезидентов из ОФЗ и падением рубля. Для валютного рынка наиболее важен именно спрос нерезидентов, поскольку их операции с ОФЗ сопровождаются конвертациями валюты в рубли и обратно. Резиденты нередко оперируют только рублями, поэтому эффект от их операций для валютного рынка менее существенный.

Несмотря на бегство нерезидентов из российских бондов, на текущий момент на их руках все так же находится значительный объем бумаг – 28,2% от госдолга, сформированного за счет облигаций (ранее показатель достигал почти 35%). Это означает, уверена Жанна Кулакова, что рубль еще долго будет очень чувствительным к геополитическим рискам и спросу на бумаги. С учетом того что геополитическая напряженность вокруг России достаточно высока, риски ослабления рубля в обозримом будущем довольно велики.

При этом, считает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, падение рубля против доллара на 1% за день нельзя назвать критичной динамикой, однако предсказуемость у этой потери была. Здесь и неспособность Минфина продать весь объем ОФЗ, и сильный доллар США при поддержке монетарной политики Федрезерва, и начало августа, которое, традиционно, является провальным для рубля.

Спрос на долговые обязательства в России в основном локальный, а значит, несколько искусственный, считает Денис Владимиров. По его мнению, это будет оказывать дополнительное давление на рубль и на конец августа курс продажи доллара на территории РФ может прийти к уровню 64,-64,5 рублей, а евро к уровню 75 рублей. Факторы влияния на российскую валюту на протяжении последнего летнего месяца, преимущественно, внешние. Со стороны ЦБ поддержки не ждем. Давление будут оказывать и пролонгация санкций в РФ, и низкий сезон деловой активности, и ожидание обвала фондового рынка США из-за торговых войн.

В перспективе до конца года более значительного падения рубля пока не предвидится, считают в ЦСИТ, так как, если на август сентябрь в центре внимания будет торговая и валютная войны США и Китая, то на осень, в противовес размеренной монетарной политике ФРС, придется ожидание дефолта и разговоры о повышении планки государственного долга США на фоне промежуточныех выборов в этой стране. То есть факторы влияния на валютный рынок России снова будут преимущественно внешними.