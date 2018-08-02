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Москва, 02.08.2018

Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

«Expert Online» 2018

Глава РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) с их профессиональным праздником.

В своём обращении президент РФ отметил богатую и славную историю ВДВ страны, которой «по праву гордится нынешнее поколение солдат и офицеров», передаёт официальный сайт Кремля.

По словам Путина, десантники всегда верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству.

Также он в своей речи почтил память десантников-ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в «горячих точках».

Кроме того, российский лидер подчеркнул важность продолжения патриотических традиций. По его мнению, современная «крылатая пехота» ответственно решает задачи и «твердо стоит на страже национальных интересов страны».

Наша справка

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. На территории СССР эти войска были задействованы во всех вооружённых конфликтах.

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