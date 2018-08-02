Составлен список планет, где может зародиться жизнь

Британские астрономы составили список планет, где по их мнению, может зародиться жизнь.

Для этого исследователи Кембриджского университета уточнили положение «зоны жизни» у нескольких сотен недавно открытых экзопланет и выделили те из них, на которых существуют все необходимые условия для зарождения живых существ, пишет журнал Science Advances.



Согласно данным астрономов, уже сейчас можно предметно и «точечно» заняться поисками ответа на вопрос: «Одни ли мы во Вселенной?».

При этом отмечается, что только за последние несколько лет орбитальные телескопы «Кеплер», CoRoT, а также их наземные собратья открыли свыше 4 тыс. экзопланет и аналогичное число возможных кандидатов на эту роль.

Большинство из них относится к числу «горячих» юпитеров. Однако новые методики, как считаю сами астрономы, позволяют находить всё больше малых планет. Растущее число потенциальных двойников Земли заставляет ученых задумываться о том, какая часть из них может поддерживать жизнь.