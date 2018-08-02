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Москва, 02.08.2018

Составлен список планет, где может зародиться жизнь

«Expert Online» 2018

Британские астрономы составили список планет, где по их мнению, может зародиться жизнь.

Для этого исследователи Кембриджского университета уточнили положение «зоны жизни» у нескольких сотен недавно открытых экзопланет и выделили те из них, на которых существуют все необходимые условия для зарождения живых существ, пишет журнал Science Advances.

Согласно данным астрономов, уже сейчас можно предметно и «точечно» заняться поисками ответа на вопрос: «Одни ли мы во Вселенной?».

При этом отмечается, что только за последние несколько лет орбитальные телескопы «Кеплер», CoRoT, а также их наземные собратья открыли свыше 4 тыс. экзопланет и аналогичное число возможных кандидатов на эту роль.

Большинство из них относится к числу «горячих» юпитеров. Однако новые методики, как считаю сами астрономы, позволяют находить всё больше малых планет. Растущее число потенциальных двойников Земли заставляет ученых задумываться о том, какая часть из них может поддерживать жизнь.

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