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Москва, 02.08.2018

США выделит 250 млн долл. Украине на нужды обороны

«Expert Online» 2018

США выделит Украине 250 млн долл. на укрепление обороноспособности. Соответствующее решение принял американский сенат, согласовавший оборонный бюджет страны.

Документ, в частности, предусматривает помощь «незалежной» в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией, пишет посольство Украины на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год одобрила палата представителей конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, оборонный бюджет на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Украине на общую сумму 350 млн долл., из них 200 млн на оборону. Также в этом году «незалежная» получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 млн долл.

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