США выделит 250 млн долл. Украине на нужды обороны

США выделит Украине 250 млн долл. на укрепление обороноспособности. Соответствующее решение принял американский сенат, согласовавший оборонный бюджет страны.

Документ, в частности, предусматривает помощь «незалежной» в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией, пишет посольство Украины на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год одобрила палата представителей конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, оборонный бюджет на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Украине на общую сумму 350 млн долл., из них 200 млн на оборону. Также в этом году «незалежная» получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 млн долл.