Трамп сделал важное заявление о возможной встрече с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп – глава Белого дома – поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возвращенные останки американских, которые погибли в ходе Корейской войны, а также за письмо.

По словам президента США, он признателен главе Северной Кореи за сдержанное обещание по возвращение останков американских военнослужащих.

«Я не удивлён, что вы сделали такое доброе дело. Ещё спасибо за ваше любезное письмо — я с нетерпением жду с вами встречи!», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне стало известно, что транспортный самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военнослужащих, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных Северной Кореей в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре.

На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.



