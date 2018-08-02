В Евросоюзе рассказали о зависимости от российского газа

Жан-Клод Юнкер – председатель Еврокомиссии – заявил, что страны ЕС, по-прежнему, зависят от российского газа.

Однако он утверждает, что такая зависимость сокращается, передаёт Paperjam. Согласно данным этого интернет-ресурса, решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита «Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии».

В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан «улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов».

Напомним, по итогам встречи Юнкера и Трампа, которая состоялась 25 июля в Вашингтоне, сообщалось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения.

Кроме того, отмечалось, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приёма СПГ. В свою очередь 30 июля Трамп заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств Евросоюза.



