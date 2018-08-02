Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 02.08.2018

В Евросоюзе рассказали о зависимости от российского газа

«Expert Online» 2018

Жан-Клод Юнкер – председатель Еврокомиссии – заявил, что страны ЕС, по-прежнему, зависят от российского газа.

Однако он утверждает, что такая зависимость сокращается, передаёт Paperjam. Согласно данным этого интернет-ресурса, решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита «Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии».

В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан «улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов».

Напомним, по итогам встречи Юнкера и Трампа, которая состоялась 25 июля в Вашингтоне, сообщалось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения.

Кроме того, отмечалось, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приёма СПГ. В свою очередь 30 июля Трамп заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств Евросоюза.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Забудьте про «Северный поток-2»: Россия приготовила большой сюрприз для США
      Несмотря на обещания ЕС существенно нарастить объемы закупки голубого топлива в США, российский газ для региона остается насущной необходимостью. Более того, Россия готова жестко конкурировать с американским газом на динамичном рынке СПГ
    2. Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
      Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
    3. Путин сделал заявление по доллару
      Путин рассказал об отношении России к доллару