В ФАС прокомментировали информацию о создании в России железнодорожного лоукостера

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали информацию о создании в нашей стране железнодорожного лоукостера.

По данным пресс-службы ведомства, ФАС РФ положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг, передаёт РИА Новости.

При этом в ФАС подчеркнули, что установленный тариф на плацкарт и общие вагоны является предельным, и РЖД вправе их снижать.

Ранее сообщалось, что «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) выделит старые вагоны в отдельный эконом-класс, а в остальных поездах будут введены ввести три класса обслуживания.

Согласно документу ФПК «О стратегических задачах компании до 2025 и 2030 годов», выдержки из которого публикует РИА Новости, все поезда в России будут делиться на три типа: «дневной экспресс», «ночной поезд», «традиционный поезд», а каждый из них – на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес.

При этом старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».