В упавшем и взорвашемся в Мексике самолете Embraer все выжили

Выполнявший 1 августа рейс AM2431 из мексиканского штата Дуранго в Мехико самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico упал сразу после отрыва от земли в момент взлета. Причиной аварии, вероятнее всего, послужили плохие погодные условия.

Как стало известно на следующий день после крушения, из находившихся на борту самолета 103 человек (по данным агентства ТАСС, по другим данным — 101 человека) включая 99 (97) пассажиров и четырех членов экипажа, никто не погиб. 98 человек получили травмы. Однако большинство травм оказались относительно не тяжелыми. Из больниц, согласно информации мексиканской авиакомпании Aeromexico, уже выписались 64 человека.

ТАСС со ссылкой на посольстве России в Мексике сообщает, что на борту разбившегося лайнера не было граждан России. В самолете находилось не менее 65 граждан США, также в числе пассажиров были подданные Испании.

«Российская газета» привела свидетельство очевидца, согласно которому «лайнер начал разгоняться, но из-за сильного ветра пилоты попытались прервать взлет, но это оказалось невозможно. При наборе высоты мы упали. А через 3-4 минуты самолет начал взрываться». Однако люди смогли самостоятельно покинуть салон самолета и отойти от него на безопасное расстояние.

Embraer 190 входит в линейку узкофюзеляжных пассажирских самолётов средней дальности бразильской авиастроительной компании Embraer S.A. Линейка включает четыре модификации: E-170, E-175, E-190 и E-195.

Самолет Embraer производится с 2002 года и стал одним из очень немногих изделий мирового авиапрома, завоевавшим в последние десятилетия место на рынке в условиях острой конкуренции при доминировании корпорации Boeing и компании Airbus. Конструкцией самолета предусмотрены два турбореактивных двигателя. В 2018 году начнут появляться обновленные версии лайнеров Embraer.